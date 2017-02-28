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Селюк: «С «Уралом» происходит что-то непонятное»

28 февраля 2017, 13:04
10

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Урала» Мохамеда Конате, прокомментировал ситуацию вокруг своего клиента, который не проходит в основной состав екатеринбургского клуба.

«Сейчас Конате нужно сделать европейскую визу, он этим и занимается на данный момент. По нему есть разные предложения, с ним все будет хорошо! А вот политика «Урала» вызывает вопросы, с клубом происходит что-то непонятное. Слова Григория Иванова о том, что Конате не выдержал конкуренцию в команде? Учитывая, что «Урал» проигрывает матчи со счетом 0:7, 0:5, 0:3, выдержать конкуренцию там несложно. Кстати, то же самое говорили и про Джафара. Только он ушел в «Балтику» и в первом же тайме забил и сделал передачу в матче «Уралом». Может, у клуба свое видение и они решили провести остаток сезона без забитых мячей. Не знаю, с кем там соревноваться. В разговоре со мной Иванов и Александр Тарханов, наоборот, хвалили Конате и были им довольны. В этом решении точно нет спортивной составляющей», – сказал агент.

Напомним, что сегодня, 28-го февраля, уральцы проведут четвертьфинальный матч Кубка России против «Краснодара».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Конате Мохамед Селюк Дмитрий
Комментарии (10)
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Asbjorn
1488278448
Обидели селюка, не взяли его бревно в команду
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hunta
1488278668
Селюк : - Со всеми происходит что-то непонятное, не нужен ни кому пиломатериал..., непорядок....
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Mr Abdullaev
1488285378
Селюк Селюк Селюк Селетка
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овертайм
1488285785
гнать этого селюка поганой метлой!
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батог
1488295648
Без Траоре Урал загнется, да Селюк?
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