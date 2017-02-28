Селюк: «С «Уралом» происходит что-то непонятное»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Урала» Мохамеда Конате, прокомментировал ситуацию вокруг своего клиента, который не проходит в основной состав екатеринбургского клуба.

«Сейчас Конате нужно сделать европейскую визу, он этим и занимается на данный момент. По нему есть разные предложения, с ним все будет хорошо! А вот политика «Урала» вызывает вопросы, с клубом происходит что-то непонятное. Слова Григория Иванова о том, что Конате не выдержал конкуренцию в команде? Учитывая, что «Урал» проигрывает матчи со счетом 0:7, 0:5, 0:3, выдержать конкуренцию там несложно. Кстати, то же самое говорили и про Джафара. Только он ушел в «Балтику» и в первом же тайме забил и сделал передачу в матче «Уралом». Может, у клуба свое видение и они решили провести остаток сезона без забитых мячей. Не знаю, с кем там соревноваться. В разговоре со мной Иванов и Александр Тарханов, наоборот, хвалили Конате и были им довольны. В этом решении точно нет спортивной составляющей», – сказал агент.

Напомним, что сегодня, 28-го февраля, уральцы проведут четвертьфинальный матч Кубка России против «Краснодара».