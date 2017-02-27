«Урал» расстанется с Конате

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что екатеринбургский клуб расстанется с нападающим Мохамедом Конате. При этом он отметил, что в будущем «шмели» могут вернуться к кандидатуре ивуарийца.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ 19-летний игрок принял участие в четырех матчах, не совершив результативных действий. В Кубке России на его счету один поединок, один гол и одна результативная передача. В молодежном первенстве Конате провел девять встреч, отметившись четырьмя точными ударами.

– Роман Асхабадзе так оценил зимнюю трансферную работу «Урала»: «Какой уровень у состава был, такой и остался: ни со спортивной, ни с финансовой точек зрения клуб не удивил»...

– Это мнение со стороны. Асхабадзе же не знает всей нашей внутренней кухни. Считаю, мы неплохо поработали в эти месяцы. Даже лучше, чем летом, хотя зимой укрепляться тяжелее. Взяли молодых перспективных ребят. Надеюсь, они раскроются.

– Правда, что летом многих игроков забраковал Скрипченко?

– Возможно, некоторых игроков, которыми мы пополнились сейчас, мы могли подписать летом. Но теперь не хочется об этом говорить. Я доверяю нашему спортивному директору.

– Конате покинул «Урал»?

– Он способный, хороший игрок. Но мы пообщались с его агентом и приняли решение, что Конате должен иметь постоянную игровую практику. В «Урале» он пока не выдерживает конкуренции. Так что пока мы с ним расстаемся, но в будущем, возможно, вернемся к его кандидатуре.