«Рубин» готов предложить новые контракты Рыжикову и Кузьмину

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев подчеркнул, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с голкипером Сергеем Рыжиковым и защитником Олегом Кузьминым. Соглашения обоих игроков истекают нынешним летом.

– Какова ситуация по новому контракту с Рыжиковым?

– Рыжиков для клуба – это не просто вратарь и не просто игрок. Мы заинтересованы в том, чтобы он играл в «Рубине». Хотим продлить с ним контракт, и никаких проблем в этом плане не будет. Я вас уверяю.

– Будет ли клуб продлевать контракт с Кузьминым?

– Мы ведем переговоры. В мае у него заканчивается контракт. У него было непростой период. Не форсируем события, даем ему восстановится и выйти на прежний уровень. Думаю, он вернется на тот уровень, когда получил вызов в сборную России.

В текущем сезоне Рыжиков принял участие в 17-ти встречах РФПЛ, пропустив 19 голов. Кузьмин по причине травмы, полученной прошлой весной, на поле еще ни разу не появлялся.