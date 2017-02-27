Олбрайтон обвинил СМИ во лжи, заявив, что не просил руководство «Лестера» уволить Раньери

Полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон с яростью отреагировал на заявление британских СМИ о том, что он наряду с некоторыми другими игроками якобы обратился к руководству клуба с просьбой об увольнении Клаудио Раньери с поста главного тренера.

«Мне нечасто доводится общаться с прессой, но сейчас я в ярости и расстройстве от того, что вижу в СМИ. В том, что написано про меня и Раньери нет ни капли правды! У нас были прекрасные отношения, я испытываю к нему огромное уважение за его достижения с «Лестером».

Я за всю жизнь не смогу по-настоящему отблагодарить его за все то, чего достиг с его помощью. Тренер верил в меня и знает, что я делал для него все, что в моих силах», – сказал Олбрайтон.

Ранее сообщалось, что Олбрайтон вместе с голкипером Каспером Шмейхелем, защитником Уэсом Морганом и форвардом Джейми Варди потребовали у клубных боссов убрать итальянского специалиста с тренерского мостика.

После 26-ти туров «Лестер» находится в зоне вылета в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительного 17-го места на одно очко. На прошлой неделе «лисы» в гостях уступили «Севилье» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.