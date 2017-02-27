Спаллетти посоветовал «Интеру» спокойнее относиться к поражениям

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти считает, что его команда заслуженно взяла три очка в матче против «Интера» в Милане. Он не увидел помощи своей команды в действиях судейской бригады.

«Не знаю, чего все добиваются этими разговорами. «Рома» одержала заслуженную победу, но кому-то выгодно раздумать из мухи слона. Лично я не увидел фола в эпизоде с участием Наингголана и Гальярдини. Меня интересует только игра. И она четко показала, что исход справедлив.

Если говорить о пенальти и справедливости, то в прошлом сезоне мы пробили лишь один 11-метровый раз в 19 матчах, но я не сравнивал этот показатель с показателями других команд. На протяжении всей недели «Интер» готовил почву и закладывал фундамент для очередного скандала. Но пенальти – это не очки, игру еще нужно выиграть.

«Интер» – отличная команда. Для того, чтобы понять это – достаточно лишь взглянуть на их состав. Эта команда играет в хороший футбол, проявляет характер на поле. Это все хорошо, но они могут и проигрывать. Нужно спокойнее к этому относиться. «Рома» также сыграла хорошо и ничего ни у кого не крала», – сказал Спаллетти La Gazzetta dello Sport.

Матч 26 тура итальянской Серии А «Интер» – «Рома» закончился со счетом 1:3.