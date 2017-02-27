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Кононов сделал ставку на чемпионство «Спартака»

27 февраля 2017, 08:54
27

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассчитывает увидеть острую борьбу за чемпионство в весенней части чемпионата России. Специалист подчеркнул, что больше шансов на чемпионство имеет «Спартак», но «Зенит» и ЦСКА должны составить ему в этом конкуренцию.

– Олег Георгиевич, следите за российскими клубами в межсезонье?

– Да, в основном смотрю видеоотчеты о матчах.

– Какая команда производит самое сильное впечатление?

– Я не обращаю внимания на силу команд в данный момент. Идет подготовка к сезону, и тренеры наигрывают командные взаимодействия. Могут быть разные сочетания состава, смена позиций на поле. Также каждый тренер по-своему видит, когда надо менять направление подготовки и сбрасывать нагрузки.

– У кого больше шансов на чемпионство на сегодняшний день: у «Спартака», «Зенита» или ЦСКА?

– Больше шансов у «Спартака», если сумеет стабильно отыграть заключительный отрезок чемпионата. Будет очень интересная борьба за медали. Но и «Зенит», и ЦСКА отдадут все силы, чтобы решить свои амбициозные задачи на сезон.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в активе 40 очков. «Зенит» и ЦСКА, занимающие вторую и третью строчку соответственно, набрали 35 и 32 очка.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар ЦСКА Зенит Кононов Олег
Комментарии (27)
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maior-60
1488175966
Спартак - ЧЕМПИОН!
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pegas1276
1488177581
чемпионом станет сильнейшая команда, а кто будет скоро узнаем )))
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АртурZaСМ
1488179082
Преимущество в 5 очков очень зыбко достаточно 2 раза оступиться и всё...
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Nerlinger
1488180890
Про...бут!!!! Рулькой не корми...
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ilya43rus
1488182422
ЦСКА будет чемпионом!!!
Ответить
REDAT
1488186882
Все хотят быть чемпионами России, а значит победителями. Отличная новость ребята, РФПЛ дает такую возможность для каждого из нас. Вы, именно Вы, можете победить в этом замечательном марафоне по футболу, загадывать еще рано кто будет чемпионом!!!!!!!!!!!!!Но я желаю нашему "Краснодару!!!!!!!!!!!!
Ответить
ZENIT-59
1488187046
ZENIT-59 После вылета из Лиги Европы Зетит станет Чемпионом России.У зенитовцев сыграет самолюбие.Спартак опуститься на 3е место,серебро будет у армейцев или краснодара.
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bafor
1488188061
Думаю, Спартак отдаст все силы, что бы стать чемпионами. Уже много сил командой потрачено на лидерство, и я уверен, что сами футболисты не заходят разбазаривать то, что ими достигнуто с таким трудом.
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Джой
1488196153
Сезон будет интересный,жаль игры нет красивой у команд.
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Микояновский мясокомбинат
1488203898
Пролетит бедолага,скоро милостыню просить будет.
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