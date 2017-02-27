Кононов сделал ставку на чемпионство «Спартака»

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассчитывает увидеть острую борьбу за чемпионство в весенней части чемпионата России. Специалист подчеркнул, что больше шансов на чемпионство имеет «Спартак», но «Зенит» и ЦСКА должны составить ему в этом конкуренцию.

– Олег Георгиевич, следите за российскими клубами в межсезонье?

– Да, в основном смотрю видеоотчеты о матчах.

– Какая команда производит самое сильное впечатление?

– Я не обращаю внимания на силу команд в данный момент. Идет подготовка к сезону, и тренеры наигрывают командные взаимодействия. Могут быть разные сочетания состава, смена позиций на поле. Также каждый тренер по-своему видит, когда надо менять направление подготовки и сбрасывать нагрузки.

– У кого больше шансов на чемпионство на сегодняшний день: у «Спартака», «Зенита» или ЦСКА?

– Больше шансов у «Спартака», если сумеет стабильно отыграть заключительный отрезок чемпионата. Будет очень интересная борьба за медали. Но и «Зенит», и ЦСКА отдадут все силы, чтобы решить свои амбициозные задачи на сезон.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в активе 40 очков. «Зенит» и ЦСКА, занимающие вторую и третью строчку соответственно, набрали 35 и 32 очка.