Селюка не удивил вылет «Зенита» из Лиги Европы

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что «Зенит» вылетел из 1/16 финала Лиги Европы из-за плохой зимней трансферной кампании. Также он подчеркнул, что защитник Бранислав Иванович должен выступать в центре обороны, а не на правом фланге.

«Когда «Зенит» усиливается футболистами из «Крыльев Советов», говорить нечего, и не мудрено, что команда вылетела из Лиги Европы.

Иванович – личность и будет лидером, но я считаю, что ему лучше действовать в центре обороны», – заявил Селюк.

Напомним, что «Зенит» приобрел этой зимой из «Крыльев Советов» Йоана Молло и Ибрагима Цаллагова.