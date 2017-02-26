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Селюка не удивил вылет «Зенита» из Лиги Европы

26 февраля 2017, 16:53
24

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что «Зенит» вылетел из 1/16 финала Лиги Европы из-за плохой зимней трансферной кампании. Также он подчеркнул, что защитник Бранислав Иванович должен выступать в центре обороны, а не на правом фланге.

«Когда «Зенит» усиливается футболистами из «Крыльев Советов», говорить нечего, и не мудрено, что команда вылетела из Лиги Европы.

Иванович – личность и будет лидером, но я считаю, что ему лучше действовать в центре обороны», – заявил Селюк.

Напомним, что «Зенит» приобрел этой зимой из «Крыльев Советов» Йоана Молло и Ибрагима Цаллагова.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы Крылья Советов Зенит Иванович Бранислав Селюк Дмитрий
Комментарии (24)
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meiram
1488117616
Неужели тренер знает хуже агента Селюка,где находится Ивановичу на поле?!
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RedGreenHooligan
1488117664
ну правильно, усилились бы Джафаром, Траоре то точно бы прошли... Джафар вот за балтику в товарняке забил, теперь суперзвездой по мнению Селюка будет...
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Джой
1488118870
Селюк: «Когда «Зенит» усиливается футболистами из «Крыльев Советов».... Уже ошибка...Разве эти приобретения он считает усилением? Может это назовем длинной скамейки? Не постоянно же Халков покупать.
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Garrincha58
1488119023
Селюк конечно самый умный но где то он и прав Зениту надо не того тренера и гнать игрочишек Кокорина и еще человек пяток не должны быть в команде особенно которую спонсирует Газпром
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super.zenitchik
1488120742
Это го-но кто спрашивает?
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Nevsky_RU
1488121542
Ёпта, вот это супертру аналитика.... При том что Цалагов не играл, Молов вообще в ЛЕ не заявлен.
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Joko21
1488122281
Луческу по окончанию сезона пойдет на вольные хлеба видимо
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Тяп-Ляп.
1488124709
Если Кокошкин играет в денежном мешке-Зиниде,то видно,что у Лучески всего один глаз и тот шоколадный!
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firs04
1488179813
Зенит Спалети и Боаша смотрелся интересней
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vgarakh
1488196350
Не знаю о силе Зенита, но смотрел его игру со Спартой и честно говоря чехи смотрелись значительно сильнее и все-таки при Спалети команда играла в более интересный футбол, но это мое мнение, может я ошибаюсь.
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