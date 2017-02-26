Асхабадзе: «Оренбург» за зиму толком не изменился»

Бывший генеральный директор столичного «Спартака» Роман Асхабадзе поставил 2,5 балла из пяти возможных за трансферную политику руководству «Оренбурга» в прошедшее зимнее межсезонье.

«Та же ситуация, что и с «Уралом». Пришел Михаил Кержаков из «Зенита», уехал не игравший Прудников. Команда за зиму толком не изменилась, поэтому и высокую оценку ставить не за что», – сказал Асхабадзе.

После 17 туров «Оренбург» располагается на 14 строчке турнирной таблицы российской Премьер-лиги с 12 очками в своем активе.