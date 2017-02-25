Федун посетил тренировку «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун побывал на тренировочном занятии команды в испанской Марбелье.

Тренировка стала первой для новобранца команды Георгия Тигиева.

Сальваторе Бокетти, Дмитрий Комбаров, Лоренсо Мельгарехо и Зе Луиш занимались по индивидуальной программе в связи повреждениями.

Завтра команда Массимо Карреры проведет контрольный матч против норвежского «Сарпсборга 08». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

По итогам первого круга чемпионата России московский клуб занимает первое место в турнирной таблице.