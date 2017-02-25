Конте установил рекорд по количеству побед в АПЛ

В матче 26-го тура АПЛ «Челси» на своем поле оказался сильнее «Суонси» – 3:1. Таким образом, лондонский клуб одержал 20-ю победу в 26-ти стартовых встреч в рамках чемпионата Англии под руководством Антонио Конте.

Отметим, что это является рекордом английской Премьер-лиги: ранее ни один тренер не добивался такого же количества побед в 26-ти первых поединках.

Напомним, Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. На данный момент лондонский клуб является лидером турнирной таблицы АПЛ, имея 11-очковое преимущество над ближайшим преследователем.