Мальдини отказался от должности спортивного директора «Милана»

Экс-капитан «Милана» Паоло Мальдини ответил отказом на предложение новых владельцев клуба стать спортивным директором.

«Более чем уверен в правильности своего отказа. За неделю до завершения сделки я по-прежнему сомневаюсь в этом проекте. Пока я доволен своей жизнью вне футбола, но вернуться смогу только в «Милан», — сказал итальянец.

Мальдини выступал за взрослую команду клуба с 1984-го по 2009-й год.

Ранее Сильвио Берлускони продал большую часть акций клуба предпринимателям из Китая.