Варди и Шмейхель провоцировали увольнение Раньери из «Лестера»

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель и нападающий Джейми Варди были одними из тех футболистов, кто не хотел видеть в команде главного тренера Клаудио Раньери. Оба игрока после проигрыша в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилье» (1:2) обратились к руководству «лис» с просьбой отстранить итальянского специалиста от работы. При этом футболисты высказали недовольство работой под его началом.

Отмечается, что в числе игроков, желающих отправить Раньери в отставку, также были защитник Уэс Морган и полузащитник Марк Олбрайтон.

В нынешнем розыгрыше АПЛ «Лестер» после 25-ти туров располагается на 17-й строчке в таблице всего в одном очке от зоны вылета.