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  • Варди и Шмейхель провоцировали увольнение Раньери из «Лестера»

Варди и Шмейхель провоцировали увольнение Раньери из «Лестера»

25 февраля 2017, 12:53
19

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель и нападающий Джейми Варди были одними из тех футболистов, кто не хотел видеть в команде главного тренера Клаудио Раньери. Оба игрока после проигрыша в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилье» (1:2) обратились к руководству «лис» с просьбой отстранить итальянского специалиста от работы. При этом футболисты высказали недовольство работой под его началом.

Отмечается, что в числе игроков, желающих отправить Раньери в отставку, также были защитник Уэс Морган и полузащитник Марк Олбрайтон.

В нынешнем розыгрыше АПЛ «Лестер» после 25-ти туров располагается на 17-й строчке в таблице всего в одном очке от зоны вылета.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Лестер Шмейхель Каспер Олбрайтон Марк Морган Уэс Варди Джейми
Комментарии (19)
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Asbjorn
1488016562
Вратарь, а не защитник,внимательнее будте
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Munez89
1488017228
Защитник)))) Шмейхель..автор статьи шахтёр а не автор, а сайт об автомобилях а не о футболе
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Зэб
1488017349
Неблагодарные.Ваш звездный час уже прошел.
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Mr Abdullaev
1488022883
Если б не Раньери не видать бы вам чемпионство!
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Vaval
1488026785
Источник: The Sun. Всё что нужно знать об этой новости
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Mi6
1488026919
Глупые людишки
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T 72
1488028472
Зазвездившие никакушки....Всё,Лестер чао обратно в чемпионшип,пусть вас шмейхель с варди и тренируют
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murakami777
1488028608
не похоже на правду, но если так, то со стороны руководства увольнение Раньери становится глупостью в квадрате, а игроки поступили подло
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meiram
1488046491
Наверное глупо слушать указания футболистов управленцу, если тренера перескакивают и стучат, который привел к историческому чемпионству! Не по-мужски поступили и приведет это к разбеганию всех мышей в другие клубы, а "Лестер" пойдет ко дну! Сказка закончилась из-за подлости немужиков! Зато есть российская сказка про мужиков "Ростова"!
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MU-fanatic
1488062732
Жалкие оправдания так себе игроков,не более!)
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