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  • Тигиев: «Когда агент сказал, что есть вариант со «Спартаком», я сразу согласился»

Тигиев: «Когда агент сказал, что есть вариант со «Спартаком», я сразу согласился»

25 февраля 2017, 11:56
8

Новичок «Спартака» Георгий Тигиев, арендованный у «Анжи» до конца сезона, прибыл в расположение своего нового клуба на сбор в Испании. Футболист отметил, что долго не раздумывал над предложением красно-белых.

«Я очень рад быть здесь. Буду тренироваться, доказывать, что не зря меня выбрали. Хочу принести как можно больше пользы, чтобы в концовке «Спартак» финишировал первым. Насчет других предложений не знаю. Но когда агент сказал, что есть вариант со «Спартаком», я сразу согласился.

С Александром Селиховым общался, он говорил, что ребята все хорошие, коллектив хороший. Знаком с Ещенко, с Песьяковым. Дениса Давыдова знаю, Попова с «Кубани» еще. Со «Спартаком» всегда тяжело игры давались, они хорошо владеют мячом. Всегда нам приходилось играть вторым номером.

Моя позиция – крайний защитник. Нравится игра Марсело из «Реала». Хотелось бы быть похожим на него, буду работать», – сказал футболист.

Отметим, что «Спартак» имеет пункт о выкупе прав на футболиста по окончанию аренды. В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Анжи» в РФПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Тигиев Георгий
Комментарии (8)
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Михас007
1488014071
Счастливо хлопец
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Диктор
1488019211
Все хотят играть в Спартаке-все же народная команда ,как ни как.
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kto eto
1488019320
Всё правильно делает. Главное чтобы была игровая практика. Удачи молодому новичку в оставшихся играх и расти как футболисту дальше!
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лёха72
1488022618
должен заиграть.только ещё в состав надо попасть
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momwig_
1488027035
На Марсело чтобы быть похожим, вряд ли с прически надо начинать. Хотя Марсело - хреновый пример для подражания. Играл бы не в Реале, считался бы средним игроком. Повезло попасть в своё время. Да, он хорош при подключениях вперед, но регулярно оставляет дыру за собой... чем не Ещенко.
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Дагыстанец
1488032066
Соглашайся конечно, тебя еще много раз назовут там черной обезьяной)))
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