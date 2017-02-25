Тигиев: «Когда агент сказал, что есть вариант со «Спартаком», я сразу согласился»

Новичок «Спартака» Георгий Тигиев, арендованный у «Анжи» до конца сезона, прибыл в расположение своего нового клуба на сбор в Испании. Футболист отметил, что долго не раздумывал над предложением красно-белых.

«Я очень рад быть здесь. Буду тренироваться, доказывать, что не зря меня выбрали. Хочу принести как можно больше пользы, чтобы в концовке «Спартак» финишировал первым. Насчет других предложений не знаю. Но когда агент сказал, что есть вариант со «Спартаком», я сразу согласился.

С Александром Селиховым общался, он говорил, что ребята все хорошие, коллектив хороший. Знаком с Ещенко, с Песьяковым. Дениса Давыдова знаю, Попова с «Кубани» еще. Со «Спартаком» всегда тяжело игры давались, они хорошо владеют мячом. Всегда нам приходилось играть вторым номером.

Моя позиция – крайний защитник. Нравится игра Марсело из «Реала». Хотелось бы быть похожим на него, буду работать», – сказал футболист.

Отметим, что «Спартак» имеет пункт о выкупе прав на футболиста по окончанию аренды. В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Анжи» в РФПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.