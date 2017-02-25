Боли: «С тяжелым сердцем покидаю «Анжи»

Нападающий «Анжи» Янник Боли, перешедший в клуб второго китайского дивизиона «Далянь Ифан», заявил, что гордится тем, что играл за дагестанский клуб.

«Пришло время расстаться с клубом, который меня многому научил, с которым я провел не только трудные периоды, но и замечательные и незабываемые моменты. Этими словами, которые не могут отразить мою грусть, хочу вам сказать спасибо. Спасибо всем болельщикам, фанатам и руководителям. С вами то, что должно было быть трудным, стало легким.

Вы были со мной с первого дня и приняли меня как члена этой большой семьи. Никогда не пожалею, что играл за великий клуб «Анжи». Горжусь тем, что мы вместе делали на протяжении многих лет. Я с тяжелым сердцем оставляю вас, желая больше успеха и радости», – сказал форвард.

Боли выступал за «Анжи» с 2014 года. На его счету 62 матча и 26 забитых голов.