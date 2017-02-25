Бубнов: «Луческу должен выигрывать РФПЛ или будет отправлен в отставку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о вылете «Зенита» из розыгрыша Лиги Европы. Напомним, питерский клуб уступил «Андерлехту», пропустив гол на своем поле.

«Перед матчем мы говорили, что у бельгийцев есть проблемы в обороне, и у петербуржцев обязательно будут моменты для взятия ворот. Забить по голу в каждом из таймов хозяевам было вполне по силам, и они даже перевыполнили план. Видимо, это сыграло с ними злую шутку, потому что они уверовали в итоговую победу и допустили в концовке непростительную ошибку.

Давно говорил, что Кришито и Нету — не надежная пара центральных защитников, и они это доказали в решающем эпизоде. В каком-то смысле упустить победу, когда она была уже в руках, — трагедия для «Зенита», и об этом говорил Жулиано. Вылет на столь ранней сказывается и на престиже клуба, и на финансовой составляющей. Теперь команде нужно попадать в Лигу чемпионов или даже выигрывать РФПЛ, иначе Мирча Луческу будет отправлен в отставку», – сказал Бубнов.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.