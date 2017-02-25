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  • Бубнов: «Луческу должен выигрывать РФПЛ или будет отправлен в отставку»

Бубнов: «Луческу должен выигрывать РФПЛ или будет отправлен в отставку»

25 февраля 2017, 08:19
46

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о вылете «Зенита» из розыгрыша Лиги Европы. Напомним, питерский клуб уступил «Андерлехту», пропустив гол на своем поле.

«Перед матчем мы говорили, что у бельгийцев есть проблемы в обороне, и у петербуржцев обязательно будут моменты для взятия ворот. Забить по голу в каждом из таймов хозяевам было вполне по силам, и они даже перевыполнили план. Видимо, это сыграло с ними злую шутку, потому что они уверовали в итоговую победу и допустили в концовке непростительную ошибку.

Давно говорил, что Кришито и Нету — не надежная пара центральных защитников, и они это доказали в решающем эпизоде. В каком-то смысле упустить победу, когда она была уже в руках, — трагедия для «Зенита», и об этом говорил Жулиано. Вылет на столь ранней сказывается и на престиже клуба, и на финансовой составляющей. Теперь команде нужно попадать в Лигу чемпионов или даже выигрывать РФПЛ, иначе Мирча Луческу будет отправлен в отставку», – сказал Бубнов.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Зенит Андерлехт Кришито Доменико Жулиано Нету Луиш Луческу Мирча Бубнов Александр
Комментарии (46)
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Shamil79
1488000700
отступать некуда..позади Крестовский
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BoltCX
1488002268
Тренер первый сезон ведёт команду и такие жесткие требования. Всё по Российски. а потом мы же и жалуемся на то, что футбол тухнет и нет специалистов. Везде, бл**ь есть, а у нас нет.
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КЭТиК
1488004618
Пора уже начинать искать тренера.
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Garrincha58
1488004846
вылет Зенита целиком на совести тренера в первой игре не угадал с Ивановичем во второй игре не выпустил Ломбертса вот эти два просчета Луческу сыграли главную роль в исходе противостояния поэтому он и не спал всю ночь после вылета и думал как же это я так лоханулся
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RedWhiteFans2
1488006637
Луческу правильно сказал. Это - игра. Несчастный случай. Так получилось. А Бубен как обычно, читает лекции начинающим футбольным фанатам.
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hunta
1488006953
Бубен зарплату отрабатывает...
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Nesterenko
1488007543
Удачи Спартаку, такой Зенит не заслуживает чемпионства.
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Зэб
1488008239
Зенит показал чемпионскую игру,да в конце облажались.Больше или меньше все команды подвержены этому.Несмотря на роковую ошибку защитников по такой игре Зенит будет чемпион.
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Вамфири
1488014039
ЗЕНИТ конечно уже достал пропускать в конце!!! игроки должны уже быть похожи на единорогов!!! уже столько лет наступать на одни и те же грабли,выигрывать,за 5-6 мин до свистка расслабиться,.......и за это получить банку!!!тут уже не шишка,а рог должен набиться)) Ну теперь зато ничего не мешает и не отвлекает от взятия золота!!! не долго кое кому хрюкать осталось))) мы и в москве пятачков нагнем!!!))
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Dellleone
1488819221
Должен Бубнову
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