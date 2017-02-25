«Атлетико» намерен приобрести Лаказатта, если Гризманн перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт вновь попал в сферу интересов «Атлетико». Напомним, мадридский клуб уже хотел приобрести форварда зимой 2016 года.

Испанцы видят во французе замену Антуану Гризманну, который по окончании сезона может перейти в «Манчестер Юнайтед». «Лион» планирует получить за игрока не менее 70 миллионов евро.

На футболиста также претендует «Реал», «Ливерпуль» и «Ювентус». В текущем сезоне Лиги 1 на счету Лаказетта 21 матч, 21 забитый гол и две голевые передачи.