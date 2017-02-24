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  • Александр Кержаков: «Брат заслуживал место в основном составе «Зенита»

Александр Кержаков: «Брат заслуживал место в основном составе «Зенита»

24 февраля 2017, 18:34
8

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о своем брате и голкипере Михаиле Кержакове, который был отдан в аренду в «Оренбург».

«Что не хватает Мише Кержакову, чтобы стать первым вратарем в «Зените»? Мое мнение: он заслуживал больше игровой практики в прошлом году. Тренер рассматривал Мишу как вратаря, который может подменить уставшего «первого номера», и брат со своей ролью отлично справился, доказав, что сам достоин быть основным голкипером.

Но у всех тренеров разный взгляд на вратарскую позицию. Для меня брат — надежнейший человек и вратарь. Будь я главным тренером любой команды, мечтал бы о подобном голкипере в своем составе», – сказал форвард.

Михаил Кержаков провел за «Зенит» девять матчей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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kto eto
1487951202
Брат за брата.
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kanav67
1487960854
Саша восстал против цыгана?
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Zeff
1487963048
Всяко сильнее Бабурина будет. И неизвестно ещё как Лунёв приживётся.
Ответить
нейтральныйкакникто
1487974456
Зенит столько понапокупал , что все не могут разместится в раздевалке на самом Крестовском , вот и приходится рассовывать по ПЛ
Ответить
Тяп-Ляп.
1488010876
Этот придурок кривоногий ещё носится со своей автобиографией,как дурень со ступой???Как будто кому то интересны его обосранные трусы и его рога от бывшей.
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