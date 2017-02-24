Александр Кержаков: «Брат заслуживал место в основном составе «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о своем брате и голкипере Михаиле Кержакове, который был отдан в аренду в «Оренбург».

«Что не хватает Мише Кержакову, чтобы стать первым вратарем в «Зените»? Мое мнение: он заслуживал больше игровой практики в прошлом году. Тренер рассматривал Мишу как вратаря, который может подменить уставшего «первого номера», и брат со своей ролью отлично справился, доказав, что сам достоин быть основным голкипером.

Но у всех тренеров разный взгляд на вратарскую позицию. Для меня брат — надежнейший человек и вратарь. Будь я главным тренером любой команды, мечтал бы о подобном голкипере в своем составе», – сказал форвард.

Михаил Кержаков провел за «Зенит» девять матчей.