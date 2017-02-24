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    Маслов: «Переход Гасилина – большая удача для «Амкара»

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал трансфер нападающего «Зенита» Алексея Гасилина в клуб. Напомним, форвард подписал соглашение на три с половиной года.

    «Этот трансфер – большая удача для клуба. Пожалуй, впервые мы подписываем не просто молодого и талантливого парня, а футболиста, к двадцати годам уже заработавшего себе имя. У игроков уровня Гасилина всегда бывает масса вариантов перехода из молодежного футбола во взрослый, и нам очень приятно, что Алексей решил сделать этот ответственный шаг именно в «Амкаре» – в клубе, заработавшем репутацию одного из лучших в России по части работы с молодежью.

    Надеюсь, что Алексей сумеет реализовать в Перми свои спортивные амбиции и станет одним из лучших форвардов России. А мы ему в этом поможем. Хочу сказать слова благодарности за этот трансфер руководителям «Зенита», которые, принимая решение о будущем Гасилина, учитывали интересы игрока и возможности его карьерного роста в Перми», – сказал функционер.

    Отметим, что «Зенит» обладает правом обратного выкупа футболиста.

    Источник: ФК «Амкар»

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    24.02.2017 13:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +592

      spaike 25 февраля 2017, 07:29

      Удачи Алексею! Надеюсь он покажет свой высокий уровень игры и Зенит вернет его.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 февраля 2017, 13:47

      И большой позор для маленькой такой компании,для скромненькой такой компании..
      с названием.....

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