Бундеслига. «Бавария» забила восемь голов «Гамбургу», «Боруссия» Д разгромила «Фрайбург» и другие результаты

В матче 22-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле не оставила шансов «Гамбургу», отправив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. Хет-трик в составе мюнхенского клуба оформил Роберт Левандовски, дублем отметился Кингсли Коман. Таким образом, действующий чемпион Германии продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу.

В других встречах тура дубль Пьер-Эмерика Обамеянга помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Фрайбург», «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Кельна», «Майнц» в гостях обыграл «Байер», «Дармштадт» дома уступил «Аугсбургу».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 22-й тур

Бавария – Гамбург – 8:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Видаль, 17; 2:0 – Левандовски, 24 (с пенальти); 3:0 – Левандовски, 42; 4:0 – Левандовски, 54; 5:0 – Алаба, 56; 6:0 – Коман, 65; 7:0 – Коман, 69; 8:0 – Роббен, 87.

Байер – Майнц – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Белл, 3; 0:2 – Озтюнали, 11.

Дармштадт – Аугсбург – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Хеллер, 47; 1:1 – Верхаг, 55 (с пенальти); 1:2 – Бобадилья, 85.

РБ Лейпциг – Кельн – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Форсберг, 5; 2:0 – Марох, 34 (в свои ворота); 2:1 – Осако, 53; 3:1 – Вернер, 65.

Фрайбург – Боруссия Д – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Папастатопулос, 13; 0:2 – Обамеянг, 55; 0:3 – Обамеянг, 70.

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