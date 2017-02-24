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    Конфликт с Бонуччи мог заставить Аллегри уйти в отставку

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри был близок к тому, чтобы покинуть туринский клуб из-за конфликта с защитником Леонардо Бонуччи, сообщает La Repubblica.

    Сам конфликт произошел в матче Серии А с «Палермо». Аллегри принял решение наказать игрока, отстранив его на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Руководство клуба изначально хотело оштрафовать футболиста, но тренер настоял на своем, пригрозив уходом.

    Напомним, несколько дней назад появилась информация, что руководство «Ювентуса» ведет поиски нового тренера.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2017 10:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 февраля 2017, 11:00

      Всё как всегда. Останется или один, или другой. Бонуччи явно более весомая и значимая фигура, а значит будет новый тренер. Или Бонучии сбыть к Конте и тогда пусть тренер остаётся.

      0
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      Рейтинг: +46

      FK Vardar 24 февраля 2017, 10:43

      Ни фига се! Яйца учат курицу

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > FK Vardar 24 февраля 2017, 15:24

      Тут как бы речь о том что руководство вмешалось в работу тренера

      0
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