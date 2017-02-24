Конфликт с Бонуччи мог заставить Аллегри уйти в отставку

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри был близок к тому, чтобы покинуть туринский клуб из-за конфликта с защитником Леонардо Бонуччи, сообщает La Repubblica.

Сам конфликт произошел в матче Серии А с «Палермо». Аллегри принял решение наказать игрока, отстранив его на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Руководство клуба изначально хотело оштрафовать футболиста, но тренер настоял на своем, пригрозив уходом.

Напомним, несколько дней назад появилась информация, что руководство «Ювентуса» ведет поиски нового тренера.