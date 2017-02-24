Шуралу понравилась командная игра «Ростова»

Полузащитник «Спарты» Йозеф Шурал отметил главное преимущество «Ростова», которое позволило российской команде пробиться в 1/8 финала Лиги Европы по итогам двух матчей.

«Мне понравилось то, как «Ростов» защищался в этом матче. Русские играли в пять защитников. Три их стоппера очень талантливы, играть против них было очень трудно.

Главное преимущество «Ростова» – они играют как команда. Соперник был лучше нас в этом плане», – заявил Шурал.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» закончился со счетом 1:1 (0:4 – первый матч). По сумме двух встреч российская вышла в следующий раунд из турнира.