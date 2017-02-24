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    Шуралу понравилась командная игра «Ростова»

    Полузащитник «Спарты» Йозеф Шурал отметил главное преимущество «Ростова», которое позволило российской команде пробиться в 1/8 финала Лиги Европы по итогам двух матчей.

    «Мне понравилось то, как «Ростов» защищался в этом матче. Русские играли в пять защитников. Три их стоппера очень талантливы, играть против них было очень трудно.

    Главное преимущество «Ростова» – они играют как команда. Соперник был лучше нас в этом плане», – заявил Шурал.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» закончился со счетом 1:1 (0:4 – первый матч). По сумме двух встреч российская вышла в следующий раунд из турнира.

    Источник: ФК «Спарта»

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    24.02.2017 09:20
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