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    Караваев: «У меня не было особенной мотивации во встречах с «Ростовом»

    Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев рассказал о своем настрое на ответный матч с «Ростовом» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «К сожалению, мы не прошли дальше в Лиге Европы. Как и в первой игре, сегодня мы плохо начали матч. Хотя больше владели мячом и контролировали ход встречи. Но выиграть не смогли.

    Наши болельщики гнали нас вперед, поэтому считаю, что важно было не проиграть «Ростову». Теперь нужно сосредоточиться на национальном чемпионате и постараться выиграть чемпионский титул.

    У меня не было особенной мотивации во встречах с «Ростовом», ведь я стремлюсь побеждать и прогрессировать в каждом матче. Причем неважно, еврокубки это или чемпионат Чехии, Кубок Чехии», – сказал Караваев.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» закончился со счетом 1:1 (0:4 – первый матч). По сумме двух встреч российская вышла в следующий раунд из турнира.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.02.2017 07:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +176

      gencha19 24 февраля 2017, 08:53

      Это у Ростова не было мотивации.А так бы хрен забил.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 24 февраля 2017, 08:20

      Ну так нафига гол забил??? )))

      1
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