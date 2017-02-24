Караваев: «У меня не было особенной мотивации во встречах с «Ростовом»

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев рассказал о своем настрое на ответный матч с «Ростовом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«К сожалению, мы не прошли дальше в Лиге Европы. Как и в первой игре, сегодня мы плохо начали матч. Хотя больше владели мячом и контролировали ход встречи. Но выиграть не смогли.

Наши болельщики гнали нас вперед, поэтому считаю, что важно было не проиграть «Ростову». Теперь нужно сосредоточиться на национальном чемпионате и постараться выиграть чемпионский титул.

У меня не было особенной мотивации во встречах с «Ростовом», ведь я стремлюсь побеждать и прогрессировать в каждом матче. Причем неважно, еврокубки это или чемпионат Чехии, Кубок Чехии», – сказал Караваев.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» закончился со счетом 1:1 (0:4 – первый матч). По сумме двух встреч российская вышла в следующий раунд из турнира.