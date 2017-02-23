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    Гасилин перешел из «Зенита» в «Амкар»

    Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин продолжит карьеру в «Амкаре». Как сообщил генеральный директор пермского клуба Денис Резвухин, 20-летний россиянин, находившийся в команде на просмотре, подписал с красно-черными контракт на 3,5 года.

    «Мы договорились о переходе Гасилина, срок контракта 3,5 года. Я думаю, на этом трансферная кампания «Амкара» закончена», – сказал Резвухин.

    Напомним, Гасилин являлся игроком «Зенита» с 2013 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за фарм-клуб сине-бело-голубых в ФНЛ 18 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.

    Источник: Р-Спорт

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    23.02.2017 17:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +450

      Houston 23 февраля 2017, 19:40

      Мои поздравления амкару. Молодцы. Удачное приобретение. Ну а там посмотрим кто и что такое гасилин. Шанс дали. Шанс есть. Пускай пользуется. Все в его руках.

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 23 февраля 2017, 18:56

      Гасилин удачное приобретение для Амкара.
      Единственное не понимаю, чем Кокорин лучше Гасилина. По моему уж лучше бы Гасилин играл в основе Зенита, а не Кокорин который уже играть то не хочет.

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      Рейтинг: +2773

      волчарик > spaike 23 февраля 2017, 19:23

      я тоже не понимаю. отдали даже не дав шанса проявить себя. Кержаков забил первый гол в конце первого круга и в кого вырос. хочу видеть свох воспитанников

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      Рейтинг: +93

      Borz1 23 февраля 2017, 18:51

      кинули

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 23 февраля 2017, 18:37

      Типичная ситуация для зеньки, своих воспитать не могем, да и зачем если у нас куча денег, можно купить готовых сборников с российским паспортом у тех кто может выращивать молодых игроков.

      Тем временем напоминаю , что в зеньке последними своими воспитанниками для сборной были еще кержаков аршавин денисов и быстров и было это около 15 лет назад

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      Рейтинг: +2773

      волчарик > olic29ivica 23 февраля 2017, 19:25

      времена Морозова ушли. единственное оправдание тогда и задачи стояли другие

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > волчарик 24 февраля 2017, 12:39

      Причем здесь задачи, пусть тогда закроют свои футбольные школы

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 февраля 2017, 18:01

      Для Амкара хорошее приобретение. Может будет толк.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 23 февраля 2017, 17:54

      через 2 года перейдет в Зенит за крупную сумму, приятного просмотра

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