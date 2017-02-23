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Гасилин перешел из «Зенита» в «Амкар»

23 февраля 2017, 17:48
9

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин продолжит карьеру в «Амкаре». Как сообщил генеральный директор пермского клуба Денис Резвухин, 20-летний россиянин, находившийся в команде на просмотре, подписал с красно-черными контракт на 3,5 года.

«Мы договорились о переходе Гасилина, срок контракта 3,5 года. Я думаю, на этом трансферная кампания «Амкара» закончена», – сказал Резвухин.

Напомним, Гасилин являлся игроком «Зенита» с 2013 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за фарм-клуб сине-бело-голубых в ФНЛ 18 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Амкар-Пермь Гасилин Алексей
Комментарии (9)
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RedGreenHooligan
1487861669
через 2 года перейдет в Зенит за крупную сумму, приятного просмотра
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Бриг
1487862064
Для Амкара хорошее приобретение. Может будет толк.
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olic29ivica
1487864271
Типичная ситуация для зеньки, своих воспитать не могем, да и зачем если у нас куча денег, можно купить готовых сборников с российским паспортом у тех кто может выращивать молодых игроков. Тем временем напоминаю , что в зеньке последними своими воспитанниками для сборной были еще кержаков аршавин денисов и быстров и было это около 15 лет назад
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Borz1
1487865105
кинули
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spaike
1487865402
Гасилин удачное приобретение для Амкара. Единственное не понимаю, чем Кокорин лучше Гасилина. По моему уж лучше бы Гасилин играл в основе Зенита, а не Кокорин который уже играть то не хочет.
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Houston
1487868026
Мои поздравления амкару. Молодцы. Удачное приобретение. Ну а там посмотрим кто и что такое гасилин. Шанс дали. Шанс есть. Пускай пользуется. Все в его руках.
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