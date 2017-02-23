Гасилин перешел из «Зенита» в «Амкар»

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин продолжит карьеру в «Амкаре». Как сообщил генеральный директор пермского клуба Денис Резвухин, 20-летний россиянин, находившийся в команде на просмотре, подписал с красно-черными контракт на 3,5 года.

«Мы договорились о переходе Гасилина, срок контракта 3,5 года. Я думаю, на этом трансферная кампания «Амкара» закончена», – сказал Резвухин.

Напомним, Гасилин являлся игроком «Зенита» с 2013 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за фарм-клуб сине-бело-голубых в ФНЛ 18 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.