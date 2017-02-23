Баженов, ранее выступавший за «Спартак», стал игроком «Долгопрудного»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов стал игроком «Долгопрудного», который выступает в ПФЛ зоне «Запад». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, Баженов защищал цвета «Спартака» с 2004 по 2011 год. Последним местом работы 32-летнего россиянина была «Томь», за которую он выступал с 2011 по 2016 год. В прошлом сезоне нападающий провел за сибиряков в ФНЛ 24 матча, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Отметим, что на данный момент «Долгопрудный» занимает в турнирной таблице ПФЛ второе место, отставая от лидера на семь очков.