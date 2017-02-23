Игроки «Луч-Энергии» готовы отказаться от бойкота

Футболисты «Луч-Энергии» готовы отказаться от бойкота тренировок команды, хотя долги по зарплате по-прежнему не выплачены.

«Футболисты приняли решение отказаться от бойкота тренировок, но пока нам ни копейки ни заплатили. Мы продолжаем участвовать в матчах, но ситуация никак не изменилась, все еще ждем. Руководство клуба нам пообещало, что в ближайшее время перед нами рассчитаются, но верится в это с трудом. Нам уже давали такие обещания в декабре, но, как видите, ничего не произошло», – рассказал нападающий «Луч-Энергии» Илья Михалев.

Долги по зарплате перед игроками составляют четыре месяца по заработной плате и порядка двух лет по премиальной части.