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    Игроки «Луч-Энергии» готовы отказаться от бойкота

    Футболисты «Луч-Энергии» готовы отказаться от бойкота тренировок команды, хотя долги по зарплате по-прежнему не выплачены.

    «Футболисты приняли решение отказаться от бойкота тренировок, но пока нам ни копейки ни заплатили. Мы продолжаем участвовать в матчах, но ситуация никак не изменилась, все еще ждем. Руководство клуба нам пообещало, что в ближайшее время перед нами рассчитаются, но верится в это с трудом. Нам уже давали такие обещания в декабре, но, как видите, ничего не произошло», – рассказал нападающий «Луч-Энергии» Илья Михалев.

    Долги по зарплате перед игроками составляют четыре месяца по заработной плате и порядка двух лет по премиальной части.

    Источник: ТАСС

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    23.02.2017 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 февраля 2017, 10:46

      2 года, ох...еть.

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