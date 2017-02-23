Бериццо: «Матч с «Шахтером» будет один из важнейших в истории «Сельты»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо рассказал о том, за счет чего испанцы планируют обыграть «Шахтер» в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы должны сделать так, чтобы «Шахтер» как можно меньше времени проводил с мячом. В моменты же, когда будем отбирать мяч, хотим привлекать к атакующим действиям больше футболистов. Собираемся сыграть в три нападающих. Хотим уделить максимальное внимание атаке.

«Сельта» постарается очень много прессинговать соперника. Также важно будет соединить Яго Аспаса с другими игроками нападения и таким образом сориентировать наши действия на атаку.

Гуидетти и Мальо смогут выйти на поле, они уже в порядке.

В данном случае я больше верю в эмоциональную составляющую, чем в какие-то тактические нюансы. Без преувеличения этот матч будет один из важнейших в истории нашего клуба. «Сельта» очень серьезно и тщательно готовилась к этой встрече», – сказал Бериццо.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Сельта» – «Шахтер» закончился со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 23 февраля.