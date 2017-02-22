Лужный: «В «Зените» Луческу начал гнать, что «Спартак» хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть»

Конкретно кто не дает - может свое руководство договорилось что вполне может быть - надо договаривать кто конкретно -а так Луческо очень хороший тренер - ну что то не так пошло - и вполне может быть руководство хочет избавится от него
Бывший тренер киевского «Динамо» Олег Лужный рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру «Шахтера» Мирче Луческу, который на данный момент работает в «Зените». Напомним, румынский специалист возглавлял донецкий клуб с 2004 по 2016 год.
«Мне Луческу не нравился не как тренер, а как человек. Он все время ныл: «Нам пенальти ставят», «На нас судьи давят». Моментами команда играла плохо, но у него крайними всегда были арбитры.
В «Зените» тоже – начал гнать, что «Спартак» хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть. В Лиге Европы с «Андерлехтом» судья нормально судил? А к «Шахтеру» как команде я всегда относился и отношусь нормально», – сказал Лужный в интервью «Футбол 24».
На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.