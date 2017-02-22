Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лужный: «В «Зените» Луческу начал гнать, что «Спартак» хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть»

    Бывший тренер киевского «Динамо» Олег Лужный рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру «Шахтера» Мирче Луческу, который на данный момент работает в «Зените». Напомним, румынский специалист возглавлял донецкий клуб с 2004 по 2016 год.

    «Мне Луческу не нравился не как тренер, а как человек. Он все время ныл: «Нам пенальти ставят», «На нас судьи давят». Моментами команда играла плохо, но у него крайними всегда были арбитры.

    В «Зените» тоже – начал гнать, что «Спартак» хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть. В Лиге Европы с «Андерлехтом» судья нормально судил? А к «Шахтеру» как команде я всегда относился и отношусь нормально», – сказал Лужный в интервью «Футбол 24».

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2017 19:08
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 23 февраля 2017, 11:22

      Конкретно кто не дает - может свое руководство договорилось что вполне может быть - надо договаривать кто конкретно -а так Луческо очень хороший тренер - ну что то не так пошло - и вполне может быть руководство хочет избавится от него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 23 февраля 2017, 01:02

      Цыган приведёт зенит к успеху !)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 23 февраля 2017, 00:05

      Самого себя этот Луческу и позорит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 22 февраля 2017, 22:44

      Плохому танцору. как и плохому футболёру мещают яйца для достижения хороших результатов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > aam 23 февраля 2017, 11:23

      танцор то он как раз хороший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 22 февраля 2017, 21:23

      а кто нить может припомнить, когда луческу ныл про то что спам пропихивают на чемпионство?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Morohir > alp 22 февраля 2017, 22:51

      Не раз говорил что зенит засуживают, причем и в матчах где были грубые ошибки в пользу зенита

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      alp > Morohir 22 февраля 2017, 22:58

      то есть, говорил, что спам пропихивают на чемпионство? когда? где? хотя бы дату назови - я поищу. если нет, то я чуть позже напишу ниже

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > alp 23 февраля 2017, 11:29

      Лужный чей то заказ выполняет - сейчач ведь ни кто за свои сова не отвечают - трепанулся где то - а кому надо сразу сюда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 22 февраля 2017, 21:11

      В Европе Андерлехт за Спартак и судьи тоже...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 февраля 2017, 20:31

      Собаки лают, ветер свищет,
      Лужный дрищет.
      Футбол начнётся, игра покажет,
      Кто, где, что ищет.
      А Смолов зря сейчас второй не забил,
      Турков бы убил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 февраля 2017, 20:23

      Похоже на правду.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 22 февраля 2017, 20:22

      в зените все треники ноют

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      alp > B.G. 22 февраля 2017, 21:24

      Не ноют, а сетуют. а вот у спама, помню, волера целый заговор раскрыл )))) а помнишь, что было со спамом после их проигрыша в Питере? )))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > lra 22 февраля 2017, 22:07

      да ладно, че вы все накинулись сразу?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      alp > VVM1964 22 февраля 2017, 22:55

      Вы все в чужом глазу соринку найти пытаетесь. загляните в свой, и охренеете от того бревна, что увидите

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      alp > VVM1964 23 февраля 2017, 00:06

      отчего же? давай начнем с валеркиных времен, где спам переплюнул со своим заговором, всех на 100 лет вперед???? ))) давай продолжим Зенитом, которого топили всю дорогу - вспомни слова Петержелы - Зенит никогда не будет чемпионом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 22 февраля 2017, 20:22

      Да блин ерунда

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11