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  • Лужный: «В «Зените» Луческу начал гнать, что «Спартак» хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть»

Лужный: «В «Зените» Луческу начал гнать, что «Спартак» хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть»

22 февраля 2017, 19:08
32

Бывший тренер киевского «Динамо» Олег Лужный рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру «Шахтера» Мирче Луческу, который на данный момент работает в «Зените». Напомним, румынский специалист возглавлял донецкий клуб с 2004 по 2016 год.

«Мне Луческу не нравился не как тренер, а как человек. Он все время ныл: «Нам пенальти ставят», «На нас судьи давят». Моментами команда играла плохо, но у него крайними всегда были арбитры.

В «Зените» тоже – начал гнать, что «Спартак» хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть. В Лиге Европы с «Андерлехтом» судья нормально судил? А к «Шахтеру» как команде я всегда относился и отношусь нормально», – сказал Лужный в интервью «Футбол 24».

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Луческу Мирча Лужный Олег
Комментарии (32)
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Kollljan
1487780161
Мнение какого-то Лужного не интересно.
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Спартач_навсегда
1487780614
НАКОНЕЦ ХОТЯ БЫ КТО-ТО ЭТО ПРИЗНАЛ,ВЕРНЫМ ПУТЕМ ИДЕМ ТОВАРИЩИ (с)
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aurora5858
1487781544
Лужный ярый русофоб
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marslond
1487782298
Ну есть такая стратегия у Луческу. Моур так всю карьеру построил. Кто как может побеждает.
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B.G.
1487784175
в зените все треники ноют
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Диктор
1487784212
Похоже на правду.
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subbotaspartak
1487784702
Собаки лают, ветер свищет, Лужный дрищет. Футбол начнётся, игра покажет, Кто, где, что ищет. А Смолов зря сейчас второй не забил, Турков бы убил.
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батог
1487787061
В Европе Андерлехт за Спартак и судьи тоже...
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alp
1487787801
а кто нить может припомнить, когда луческу ныл про то что спам пропихивают на чемпионство?
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bafor
1487797538
Самого себя этот Луческу и позорит.
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