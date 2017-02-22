Лужный: «В «Зените» Луческу начал гнать, что «Спартак» хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть»

Бывший тренер киевского «Динамо» Олег Лужный рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру «Шахтера» Мирче Луческу, который на данный момент работает в «Зените». Напомним, румынский специалист возглавлял донецкий клуб с 2004 по 2016 год.

«Мне Луческу не нравился не как тренер, а как человек. Он все время ныл: «Нам пенальти ставят», «На нас судьи давят». Моментами команда играла плохо, но у него крайними всегда были арбитры.

В «Зените» тоже – начал гнать, что «Спартак» хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть. В Лиге Европы с «Андерлехтом» судья нормально судил? А к «Шахтеру» как команде я всегда относился и отношусь нормально», – сказал Лужный в интервью «Футбол 24».

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.