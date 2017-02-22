Симеоне может стать главным тренером «Ювентуса»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может возглавить «Ювентус». По информации источника, аргентинский специалист является одним из претендентов замены Массимилиано Аллегри, который может покинуть команду в конце нынешнего сезона. Как отмечалось ранее, в Италии в услугах Симеоне заинтересован «Интер».

Также сообщалось, что пост главного тренера «Ювентуса» может занять Массимо Каррера, который ранее работал со «старой синьорой», а сейчас тренирует «Спартак».

На данный момент возглавляемый Симеоне «Атлетико» занимает в турнирной таблице Примеры четвертое место, имея в активе 45 очков.