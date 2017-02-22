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Попов: «Гончаренко – фанат тактических занятий»

22 февраля 2017, 06:51
11

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о своем опыте работы с нынешним наставником ЦСКА Виктором Гончаренко, под руководством которого он играл в составе «Кубани». Болгарин признался, что дважды выигрывал спор у тренера.

– Вы же сегодня практически эксперт по ЦСКА, играли у Гончаренко. Что этот человек точно изменит в команде?

– Когда работали с ним в «Кубани», Гончаренко был фанатом тактических занятий. Изучал до мелочей каждого соперника. В ЦСКА будет то же самое. Я поражался: «Зачем столько над этим работать?» – «Мне это помогло в БАТЭ, всегда приносило результат. Значит, буду делать и здесь». Два спора мне проиграл!

– Как интересно. Расскажите же скорее.

– 2014 год. Сборы в Турции. Смотрит на меня: «Говори, сколько очков «гол плюс пас» наберешь после 13 игр?» – «Семь точно наберу!» Гончаренко будто ждал такого обещания. Обрадовался: «Если набираешь семь, всю команду веду в ресторан. Не только футболисты, весь персонал, каждый массажист будет пировать за мой счет!»

– Если не набираете?

– Все то же самое – только уже за мой счет. Пожали руки.

– Кто платил?

– Уже за три матча до конца набрал больше. Гончаренко не обманул – всех собрал и поехали в ресторан. Погуляли классно! Я думал, у него желание спорить пропало на всю жизнь. Так он снова подходит: «Осталось три матча. Сколько еще наберешь?». Я прикинул – ну, два-то наберу. Гончаренко обрадовался: «Спорим?» – «Спорим!»

– Хоть здесь-то проспорили?

– Первый же матч с «Крыльями», первый тайм – 0:0. Во втором делаю две голевые. Гляжу на него: «Уже проиграл!».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кубань (ЛФЛ) ЦСКА Попов Ивелин Гончаренко Виктор
Комментарии (11)
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АЛЕКС 58
1487735845
Это лучшая мотивация,чем удар кулаком по стенду,в исполнении Карреры!
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oyabun
1487742532
Да... Какая "Кубань" была во времена Гончаренко и Попова в команде. Это ж надо было такую похерить!
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bset
1487745142
Кубань жалко. Что мешало в таком городе как Краснодар держать две хорошие команды?
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cska-62
1487746536
Кроме изучения соперника и тактических занятий с футболистами на этот счёт, Гончаренко учит футболистов лучше понимать игру! Тот же Корнеев не постеснялся признаться, что до работы с Садыриным он игру вообще не понимал. Хотя индивидуально и был многообещающим футболистом. А вот после Садырина пробился на целый сезон в "Барселону" к самому Кройфу!
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Bozman88
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Obi Wan
1487752184
Будем ждать результатов.
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momwig_
1487753330
Однако Гончаренко знал, как мотивировать Попова. Массимо на заметку, ждем пари!! ))))
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STALKER27
1487793664
Мотивация. А Попов так это и не понял(((
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