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    Попов: «Гончаренко – фанат тактических занятий»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о своем опыте работы с нынешним наставником ЦСКА Виктором Гончаренко, под руководством которого он играл в составе «Кубани». Болгарин признался, что дважды выигрывал спор у тренера.

    – Вы же сегодня практически эксперт по ЦСКА, играли у Гончаренко. Что этот человек точно изменит в команде?

    – Когда работали с ним в «Кубани», Гончаренко был фанатом тактических занятий. Изучал до мелочей каждого соперника. В ЦСКА будет то же самое. Я поражался: «Зачем столько над этим работать?» – «Мне это помогло в БАТЭ, всегда приносило результат. Значит, буду делать и здесь». Два спора мне проиграл!

    – Как интересно. Расскажите же скорее.

    – 2014 год. Сборы в Турции. Смотрит на меня: «Говори, сколько очков «гол плюс пас» наберешь после 13 игр?» – «Семь точно наберу!» Гончаренко будто ждал такого обещания. Обрадовался: «Если набираешь семь, всю команду веду в ресторан. Не только футболисты, весь персонал, каждый массажист будет пировать за мой счет!»

    – Если не набираете?

    – Все то же самое – только уже за мой счет. Пожали руки.

    – Кто платил?

    – Уже за три матча до конца набрал больше. Гончаренко не обманул – всех собрал и поехали в ресторан. Погуляли классно! Я думал, у него желание спорить пропало на всю жизнь. Так он снова подходит: «Осталось три матча. Сколько еще наберешь?». Я прикинул – ну, два-то наберу. Гончаренко обрадовался: «Спорим?» – «Спорим!»

    – Хоть здесь-то проспорили?

    – Первый же матч с «Крыльями», первый тайм – 0:0. Во втором делаю две голевые. Гляжу на него: «Уже проиграл!».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2017 06:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 февраля 2017, 16:39

      Попова надо водить в ресторан чтобы он забивал...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 22 февраля 2017, 23:01

      Мотивация. А Попов так это и не понял(((

      -1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 февраля 2017, 11:48

      Однако Гончаренко знал, как мотивировать Попова. Массимо на заметку, ждем пари!! ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 22 февраля 2017, 11:29

      Будем ждать результатов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:12


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      498102

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 февраля 2017, 09:55

      Кроме изучения соперника и тактических занятий с футболистами на этот счёт, Гончаренко учит футболистов лучше понимать игру! Тот же Корнеев не постеснялся признаться, что до работы с Садыриным он игру вообще не понимал. Хотя индивидуально и был многообещающим футболистом. А вот после Садырина пробился на целый сезон в "Барселону" к самому Кройфу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 февраля 2017, 09:32

      Кубань жалко. Что мешало в таком городе как Краснодар держать две хорошие команды?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > bset 22 февраля 2017, 12:34

      Не что,а кто! Лет 60 назад,нужно было кастрировать папу Ткачёва!

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 22 февраля 2017, 08:48

      Да... Какая "Кубань" была во времена Гончаренко и Попова в команде. Это ж надо было такую похерить!

      5
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 22 февраля 2017, 06:57

      Это лучшая мотивация,чем удар кулаком по стенду,в исполнении Карреры!

      -1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > VVM1964 22 февраля 2017, 12:32

      Ну ответил,я понял твоё мнение.а минусы на х.я? Я тебя не минусую,даже если не согласен!

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