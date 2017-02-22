Попов: «Гончаренко – фанат тактических занятий»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о своем опыте работы с нынешним наставником ЦСКА Виктором Гончаренко, под руководством которого он играл в составе «Кубани». Болгарин признался, что дважды выигрывал спор у тренера.

– Вы же сегодня практически эксперт по ЦСКА, играли у Гончаренко. Что этот человек точно изменит в команде?

– Когда работали с ним в «Кубани», Гончаренко был фанатом тактических занятий. Изучал до мелочей каждого соперника. В ЦСКА будет то же самое. Я поражался: «Зачем столько над этим работать?» – «Мне это помогло в БАТЭ, всегда приносило результат. Значит, буду делать и здесь». Два спора мне проиграл!

– Как интересно. Расскажите же скорее.

– 2014 год. Сборы в Турции. Смотрит на меня: «Говори, сколько очков «гол плюс пас» наберешь после 13 игр?» – «Семь точно наберу!» Гончаренко будто ждал такого обещания. Обрадовался: «Если набираешь семь, всю команду веду в ресторан. Не только футболисты, весь персонал, каждый массажист будет пировать за мой счет!»

– Если не набираете?

– Все то же самое – только уже за мой счет. Пожали руки.

– Кто платил?

– Уже за три матча до конца набрал больше. Гончаренко не обманул – всех собрал и поехали в ресторан. Погуляли классно! Я думал, у него желание спорить пропало на всю жизнь. Так он снова подходит: «Осталось три матча. Сколько еще наберешь?». Я прикинул – ну, два-то наберу. Гончаренко обрадовался: «Спорим?» – «Спорим!»

– Хоть здесь-то проспорили?

– Первый же матч с «Крыльями», первый тайм – 0:0. Во втором делаю две голевые. Гляжу на него: «Уже проиграл!».