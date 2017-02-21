Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оланаре избежал серьезной травмы

    На сборе ЦСКА в Кампоаморе сегодня прошла очередная тренировка. В общей группе армейцев занимались все 22 футболиста. Об этом сообщил врач московской команды Шагабутдин Керимов.

    «В сегодняшнем занятии в общей группе работали все без исключения игроки ЦСКА. Аарон Оланаре, к счастью, избежал серьезной травмы. В последнем товарищеском матче нигериец был заменен в самом начале встречи в связи с жалобами на боли в задней поверхности бедра, а затем прошел обследование на базе в Кампоаморе, в ходе которого не было выявлено повреждений. Так что сегодня Аарон занимался в общей группе с некоторыми ограничениями.

    Алексей Березуцкий, замененный по ходу матча с «Сарпсборгом» по причине ушиба в области ахиллова сухожилия, тоже провел занятие наряду со всеми. Таким образом, в тренировке сегодня были задействованы все 22 футболиста, имеющихся в распоряжении тренерского штаба», – заявил Керимов.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2017 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 февраля 2017, 22:33

      Аллилуя!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11