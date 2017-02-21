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Оланаре избежал серьезной травмы

21 февраля 2017, 17:40
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На сборе ЦСКА в Кампоаморе сегодня прошла очередная тренировка. В общей группе армейцев занимались все 22 футболиста. Об этом сообщил врач московской команды Шагабутдин Керимов.

«В сегодняшнем занятии в общей группе работали все без исключения игроки ЦСКА. Аарон Оланаре, к счастью, избежал серьезной травмы. В последнем товарищеском матче нигериец был заменен в самом начале встречи в связи с жалобами на боли в задней поверхности бедра, а затем прошел обследование на базе в Кампоаморе, в ходе которого не было выявлено повреждений. Так что сегодня Аарон занимался в общей группе с некоторыми ограничениями.

Алексей Березуцкий, замененный по ходу матча с «Сарпсборгом» по причине ушиба в области ахиллова сухожилия, тоже провел занятие наряду со всеми. Таким образом, в тренировке сегодня были задействованы все 22 футболиста, имеющихся в распоряжении тренерского штаба», – заявил Керимов.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Оланаре Аарон
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