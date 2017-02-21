С «Динамо» сняли запрет на регистрацию новых игроков

Во время последнего заседания палаты по разрешению споров РФС было принято решение снять запрет на регистрацию новых футболистов московским «Динамо».

«Удовлетворить заявление АО «ФК «Динамо-Москва» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением АО «ФК «Динамо-Москва» решения палаты по разрешению споров от 9 декабря 2016 года по делу Денисов И.В. – ФК «Динамо», а также в связи с заключением мирового соглашения по решению от 9 декабря 2016 года по делу Дьяков В.А. – ФК «Динамо» снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с АО «ФК «Динамо-Москва», наложенные в качестве обеспечительной меры», – говорится в отчете.

Напомним, что «Динамо» лидирует в ФНЛ по итогам 24-х туров, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.