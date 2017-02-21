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    С «Динамо» сняли запрет на регистрацию новых игроков

    Во время последнего заседания палаты по разрешению споров РФС было принято решение снять запрет на регистрацию новых футболистов московским «Динамо».

    «Удовлетворить заявление АО «ФК «Динамо-Москва» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением АО «ФК «Динамо-Москва» решения палаты по разрешению споров от 9 декабря 2016 года по делу Денисов И.В. – ФК «Динамо», а также в связи с заключением мирового соглашения по решению от 9 декабря 2016 года по делу Дьяков В.А. – ФК «Динамо» снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с АО «ФК «Динамо-Москва», наложенные в качестве обеспечительной меры», – говорится в отчете.

    Напомним, что «Динамо» лидирует в ФНЛ по итогам 24-х туров, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

    Источник: РФС

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    21.02.2017 11:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 февраля 2017, 13:07

      Теперь Динамо переплюнет Китай по подписанию завышенных контрактов? Или вдруг руководство начнёт заботится не об откатах,а о команде?Дай бог - я буду рад!Торпедо ещё бы кто подтянул!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 21 февраля 2017, 12:52

      Все проблемы позади, теперь срочно в РПЛ. Удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 21 февраля 2017, 12:32

      Ещё бы они не решили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 21 февраля 2017, 11:46

      Профессионализм виден издалека. С Денисовым решение исполнили, а Дьякова на мировое соглашение развели

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