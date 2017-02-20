Семин: «Знаю, что Марипан очень хороший игрок»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о защитнике «Универсидад Католика» Гильермо Марипане. Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожники сделали предложение об аренде игрока. Позже появилась информация о том, что чилийский клуб предложение отклонил.

«Знаю, что Марипан очень хороший игрок. Игрок, который может прогрессировать в дальнейшем. Он мне очень понравился. Ситуация с Колкером? Вопросы — президенту. Я не имею представления, что случилось», – сказал специалист.

На счету Марипана в текущем сезоне 15 матчей и один гол.