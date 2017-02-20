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    Семин: «Знаю, что Марипан очень хороший игрок»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о защитнике «Универсидад Католика» Гильермо Марипане. Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожники сделали предложение об аренде игрока. Позже появилась информация о том, что чилийский клуб предложение отклонил.

    «Знаю, что Марипан очень хороший игрок. Игрок, который может прогрессировать в дальнейшем. Он мне очень понравился. Ситуация с Колкером? Вопросы — президенту. Я не имею представления, что случилось», – сказал специалист.

    На счету Марипана в текущем сезоне 15 матчей и один гол.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.02.2017 20:18
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