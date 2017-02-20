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    Акинфеев: «По первой игре с «Зенитом» станет ясно, на что будет претендовать ЦСКА»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что встреча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» станет показательной в плане определения амбиций армейцев в нынешнем чемпионате.

    На данный момент красно-синие отстают от петербуржцев, идущих на втором месте в турнирной таблице, на три очка. От лидирующего «Спартака» подопечных Виктора Гончаренко отделяют восемь баллов.

    «Я могу долго рассуждать, какие перспективы у ЦСКА. Все будет понятно уже в первой игре с «Зенитом». Не то, что понятно в плане распределения мест, а на что мы вообще будем претендовать. Как будем играть, как будем реализовывать, обороняться.

    Счет может быть в разные стороны, но ключевой роли в распределении мест это не сыграет», – сказал Акинфеев.

    Матч ЦСКА – «Зенит» состоится в Москве, 4 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Бобсоккер

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    20.02.2017 16:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 21 февраля 2017, 09:49

      Ну блин как можно судить по одному матчу..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 20 февраля 2017, 20:30

      Если Зеня будет играть как в ЛЕ, то у ЦСКА будут шансы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 20 февраля 2017, 18:48

      Игорь правильно сказал...........вот так без обид для всех , читаешь некоторые комментарии и просто не понимаешь чего человек хочет . Есть такие " воины " готовые просто убивать всех........возникает вопрос а зачем ??? А может просто надо смотреть футбол , болеть , переживать , я может чего то не понимаю , всё таки вырос как болельщик на Советском футболе , но всем хочется написать , может будем рассуждать о всех событиях после того как оно свершиться . Когда событие не свершилось , чего так друг друга оскорблять , унижать клубы ........извини народ , что думал то и написал .

      7
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 февраля 2017, 17:57

      мне очень грустно об этом говорить,но ни на что...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик > 84aivengo 20 февраля 2017, 19:24

      а мне грустно,что и Зенит сейчас не является мерилом

      1
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    • ...
      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 20 февраля 2017, 17:53

      На внутреннем чемпионате у Зинида всё будет нормально,тут и админресурс и подкуп судей и договорняки,а вот в Европе как то не везёт бомжарам,то злобные Датские сантехники попадутся,то свирепые Норвежские почтальоны,то Люксембуржские отмороженные клерки кислород перекрывают..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 20 февраля 2017, 17:33

      Тяжелейший будет матч, но ЦСКА победит с минимальным счетом.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 20 февраля 2017, 17:15

      Ничья будет неудачей как для ЦСКА, так и для Зенита!

      3
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      Рейтинг: +222

      Зэб 20 февраля 2017, 17:12

      А остальные команды ,не соперники что ли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 февраля 2017, 17:11

      Всё верно, игра ПФК ЦСКА и Зенита определит перспективу дальнейшей борьбы.
      Если Зенит проиграет, то у этих команд будет одинаковое количество очков, а при
      проигрыше Спартака Краснодару, борьба за лидерство и распределение мест в ЧР
      значительно обострится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 20 февраля 2017, 17:02

      Зенит конечно выиграет. Что дальше?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Zeff 20 февраля 2017, 17:16

      Да Зенит вообще- никакой....ЦСКА- ????????????????????? Интересно, кто из них в тройке ??????????????

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > Zeff 20 февраля 2017, 17:17

      Если Андерлехт не смог, то от ЦСКА - РАЗГРОМ!!

      Что дальше с Зенькой???

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > zico2205 20 февраля 2017, 18:22

      Вы конечно молодцы. Но у чехов зимой перерыв, такой же, как у нас. А Андерлехт на ходу, ну и первый тайм это нечто. Но в Питере всё будет по другому, вот увидишь.

      2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин > Zeff 20 февраля 2017, 20:20

      Согласен полностью.Хотелось бы чтоб Зенит отыгрался и дальше прошел.Для рейтинга в первую очередь.

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