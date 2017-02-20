Акинфеев: «По первой игре с «Зенитом» станет ясно, на что будет претендовать ЦСКА»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что встреча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» станет показательной в плане определения амбиций армейцев в нынешнем чемпионате.

На данный момент красно-синие отстают от петербуржцев, идущих на втором месте в турнирной таблице, на три очка. От лидирующего «Спартака» подопечных Виктора Гончаренко отделяют восемь баллов.

«Я могу долго рассуждать, какие перспективы у ЦСКА. Все будет понятно уже в первой игре с «Зенитом». Не то, что понятно в плане распределения мест, а на что мы вообще будем претендовать. Как будем играть, как будем реализовывать, обороняться.

Счет может быть в разные стороны, но ключевой роли в распределении мест это не сыграет», – сказал Акинфеев.

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится в Москве, 4 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.