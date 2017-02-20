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  • Акинфеев: «По первой игре с «Зенитом» станет ясно, на что будет претендовать ЦСКА»

Акинфеев: «По первой игре с «Зенитом» станет ясно, на что будет претендовать ЦСКА»

20 февраля 2017, 16:52
25

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что встреча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» станет показательной в плане определения амбиций армейцев в нынешнем чемпионате.

На данный момент красно-синие отстают от петербуржцев, идущих на втором месте в турнирной таблице, на три очка. От лидирующего «Спартака» подопечных Виктора Гончаренко отделяют восемь баллов.

«Я могу долго рассуждать, какие перспективы у ЦСКА. Все будет понятно уже в первой игре с «Зенитом». Не то, что понятно в плане распределения мест, а на что мы вообще будем претендовать. Как будем играть, как будем реализовывать, обороняться.

Счет может быть в разные стороны, но ключевой роли в распределении мест это не сыграет», – сказал Акинфеев.

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится в Москве, 4 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Акинфеев Игорь
Комментарии (25)
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Zeff
1487599378
Зенит конечно выиграет. Что дальше?
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vladimir-7
1487599894
Всё верно, игра ПФК ЦСКА и Зенита определит перспективу дальнейшей борьбы. Если Зенит проиграет, то у этих команд будет одинаковое количество очков, а при проигрыше Спартака Краснодару, борьба за лидерство и распределение мест в ЧР значительно обострится.
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Зэб
1487599924
А остальные команды ,не соперники что ли?
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Дмитрий1515
1487600148
Ничья будет неудачей как для ЦСКА, так и для Зенита!
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chempion_cska
1487601216
Тяжелейший будет матч, но ЦСКА победит с минимальным счетом.
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Архипелаг Гуляк
1487602405
На внутреннем чемпионате у Зинида всё будет нормально,тут и админресурс и подкуп судей и договорняки,а вот в Европе как то не везёт бомжарам,то злобные Датские сантехники попадутся,то свирепые Норвежские почтальоны,то Люксембуржские отмороженные клерки кислород перекрывают..
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84aivengo
1487602639
мне очень грустно об этом говорить,но ни на что...
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ВЛАДИВОСТОК
1487605697
Игорь правильно сказал...........вот так без обид для всех , читаешь некоторые комментарии и просто не понимаешь чего человек хочет . Есть такие " воины " готовые просто убивать всех........возникает вопрос а зачем ??? А может просто надо смотреть футбол , болеть , переживать , я может чего то не понимаю , всё таки вырос как болельщик на Советском футболе , но всем хочется написать , может будем рассуждать о всех событиях после того как оно свершиться . Когда событие не свершилось , чего так друг друга оскорблять , унижать клубы ........извини народ , что думал то и написал .
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forward33
1487611847
Если Зеня будет играть как в ЛЕ, то у ЦСКА будут шансы
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skorikov.sn
1487659790
Ну блин как можно судить по одному матчу..
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