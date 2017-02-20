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    «Анжи» заключил контракт с Прудниковым, с Эзатолахи переговоры продолжаются

    Генеральный директор «Анжи» Эльдар Исаев заявил, что махачкалинцы заключили соглашение с экс-нападающим «Спартака», «Рубина» и «Амкара» Александром Прудниковым. При этом он отметил, что «орлы» пока не могут достигнуть договоренности с хавбеком «Ростова» Саидом Эзатолахи.

    «С Прудниковым уже подписали контракт. Эзатолахи находится в «Анжи» на просмотре, но переговоры все еще продолжаются», – сказал Исаев.

    Последним клубом Прудникова был «Оренбург», цвета которого он защищал в первой половине нынешнего сезона (четыре матча, ноль голов). Отметим, что 27-летний футболист уже выступал за «Анжи» в 2011 году на правах аренды.

    Источник: ТАСС

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    20.02.2017 15:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1894

      lek! 20 февраля 2017, 16:32

      c Саидом нужно заключать контракт , он реальное усилит команду ..

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 > lek! 20 февраля 2017, 16:53

      Его отдать в аренду могут,а контракт у него с Ростовом.

      -1
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      Рейтинг: +71

      besk 20 февраля 2017, 16:13

      Очередной клуб в карьере Прудникова..

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 февраля 2017, 15:47

      Импортозамещение. Хотя может у Григоряна, как и у Гаджиева Прудников не будет бревном. А парню из Ростова практика нужна, тут всё правильно. В Анжи после распродажи игроков мало, а в Ростове скамейка в принципе уже есть и плюс молодёжь если что.

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