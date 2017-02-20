«Анжи» заключил контракт с Прудниковым, с Эзатолахи переговоры продолжаются

Генеральный директор «Анжи» Эльдар Исаев заявил, что махачкалинцы заключили соглашение с экс-нападающим «Спартака», «Рубина» и «Амкара» Александром Прудниковым. При этом он отметил, что «орлы» пока не могут достигнуть договоренности с хавбеком «Ростова» Саидом Эзатолахи.

«С Прудниковым уже подписали контракт. Эзатолахи находится в «Анжи» на просмотре, но переговоры все еще продолжаются», – сказал Исаев.

Последним клубом Прудникова был «Оренбург», цвета которого он защищал в первой половине нынешнего сезона (четыре матча, ноль голов). Отметим, что 27-летний футболист уже выступал за «Анжи» в 2011 году на правах аренды.