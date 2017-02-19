Дудиев: «Дай бог, чтобы учителя и доктора зарабатывали как футболисты»

Бывший полузащитник «Томи» Аслан Дудиев, ныне защищающий цвета «Анжи», рассказал о финансовых проблемах в томском клубе. По его словам, максимальная зарплата игроков сибиряков составляла 1,5 миллиона рублей.

– Вернемся к «Томи». Губернатор области, он же президент клуба, сказал: «Как я могу смотреть в глаза врачам и учителям, которые получают по 36 тысяч, а наши томские футболисты получили по два миллиона в месяц каждый»…

– Про деньги футболистов – за гранью, полная дикость. Как он может так говорить? Будто футболисты сами просились в «Томь» и выпрашивали такие зарплаты. Зачем тогда выводить клуб в Премьер-лигу, если у вас нет возможности содержать его?

– Но со словами о разнице в зарплатах согласны?

– Конечно, это несравнимо. Доктора и учителя должны получать много. Дай бог, чтобы они зарабатывали как футболисты и даже больше. Но разве спортсмены придумывают такие условия?

– Два миллиона в месяц в «Томи» – реальная сумма?

– Что вы… Максимальная зарплата была у иностранцев – около полутора миллионов. У российских – около 1,2 миллиона рублей. За все время в «Томи» Жвачкина не видел ни разу, даже не знаю, как он выглядит. Как доходило дело до зарплаты, то слышали: «Сейчас Жвачкин выйдет из отпуска, сразу разберемся». Ждем до сих пор.

В нынешнем сезоне Дудиев провел за «Томь» в РФПЛ семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.