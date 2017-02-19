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  • Дудиев: «Дай бог, чтобы учителя и доктора зарабатывали как футболисты»

Дудиев: «Дай бог, чтобы учителя и доктора зарабатывали как футболисты»

19 февраля 2017, 21:18
11

Бывший полузащитник «Томи» Аслан Дудиев, ныне защищающий цвета «Анжи», рассказал о финансовых проблемах в томском клубе. По его словам, максимальная зарплата игроков сибиряков составляла 1,5 миллиона рублей.

– Вернемся к «Томи». Губернатор области, он же президент клуба, сказал: «Как я могу смотреть в глаза врачам и учителям, которые получают по 36 тысяч, а наши томские футболисты получили по два миллиона в месяц каждый»…

– Про деньги футболистов – за гранью, полная дикость. Как он может так говорить? Будто футболисты сами просились в «Томь» и выпрашивали такие зарплаты. Зачем тогда выводить клуб в Премьер-лигу, если у вас нет возможности содержать его?

– Но со словами о разнице в зарплатах согласны?

– Конечно, это несравнимо. Доктора и учителя должны получать много. Дай бог, чтобы они зарабатывали как футболисты и даже больше. Но разве спортсмены придумывают такие условия?

– Два миллиона в месяц в «Томи» – реальная сумма?

– Что вы… Максимальная зарплата была у иностранцев – около полутора миллионов. У российских – около 1,2 миллиона рублей. За все время в «Томи» Жвачкина не видел ни разу, даже не знаю, как он выглядит. Как доходило дело до зарплаты, то слышали: «Сейчас Жвачкин выйдет из отпуска, сразу разберемся». Ждем до сих пор.

В нынешнем сезоне Дудиев провел за «Томь» в РФПЛ семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Томь Дудиев Аслан
Комментарии (11)
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Gullit 76
1487528935
Скорее у нас всё вернётся на круги своя и футболисты будут зарабатывать как учителя.
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STAFOR13
1487529028
дай Бог что бы люди на вредных предприятих с тяжёлой работой получали как футболисты они то этого точно достойны, а врачи и учителя берут в месяц больше чем зарплата настоящая раза в 4, ну это не все есть и честные
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forward33
1487529695
Это не реально. Практически везде футболисты зарабатывают больше учителей, хотя это и не справедливо.
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ЮЗИК
1487539442
Идиотская ситуация получается
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VikNMar
1487561527
Если бы футболисты получали как врачи и учителя , они бы играли в футбол и побеждали , а не строили из себя мажоров ........
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