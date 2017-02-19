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    Дудиев: «Дай бог, чтобы учителя и доктора зарабатывали как футболисты»

    Бывший полузащитник «Томи» Аслан Дудиев, ныне защищающий цвета «Анжи», рассказал о финансовых проблемах в томском клубе. По его словам, максимальная зарплата игроков сибиряков составляла 1,5 миллиона рублей.

    – Вернемся к «Томи». Губернатор области, он же президент клуба, сказал: «Как я могу смотреть в глаза врачам и учителям, которые получают по 36 тысяч, а наши томские футболисты получили по два миллиона в месяц каждый»…

    – Про деньги футболистов – за гранью, полная дикость. Как он может так говорить? Будто футболисты сами просились в «Томь» и выпрашивали такие зарплаты. Зачем тогда выводить клуб в Премьер-лигу, если у вас нет возможности содержать его?

    – Но со словами о разнице в зарплатах согласны?

    – Конечно, это несравнимо. Доктора и учителя должны получать много. Дай бог, чтобы они зарабатывали как футболисты и даже больше. Но разве спортсмены придумывают такие условия?

    – Два миллиона в месяц в «Томи» – реальная сумма?

    – Что вы… Максимальная зарплата была у иностранцев – около полутора миллионов. У российских – около 1,2 миллиона рублей. За все время в «Томи» Жвачкина не видел ни разу, даже не знаю, как он выглядит. Как доходило дело до зарплаты, то слышали: «Сейчас Жвачкин выйдет из отпуска, сразу разберемся». Ждем до сих пор.

    В нынешнем сезоне Дудиев провел за «Томь» в РФПЛ семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2017 21:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 февраля 2017, 06:32

      Если бы футболисты получали как врачи и учителя , они бы играли в футбол и побеждали , а не строили из себя мажоров ........

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 20 февраля 2017, 00:24

      Идиотская ситуация получается

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 19 февраля 2017, 21:41

      Это не реально. Практически везде футболисты зарабатывают больше учителей, хотя это и не справедливо.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 19 февраля 2017, 21:30

      дай Бог что бы люди на вредных предприятих с тяжёлой работой получали как футболисты они то этого точно достойны, а врачи и учителя берут в месяц больше чем зарплата настоящая раза в 4, ну это не все есть и честные

      -3
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      Рейтинг: +643

      Symbol > STAFOR13 19 февраля 2017, 21:48

      Ты серьезно? )) А с чего вдруг учитель взять должен? За то, что тетради проверит "как нужно" или в моменте спорной оценки не 2, а 3 поставит? )) Проснись, дружище, у нас в школах люди не за зп, а за идею работают. P.s я говорю про школы не в Мск, Питере и прочих городах, там з.п нормальные.

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > sovok 19 февраля 2017, 22:00

      да сам считал, немало честных, ещё вопросы есть?

      -1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Symbol 19 февраля 2017, 22:02

      в любых городах найдутся учителя, те кто берёт на лапу, когда я учился у меня такого небыло, но такие люди есть, за ту же оценку возможно могут брать)

      -1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > STAFOR13 19 февраля 2017, 23:09

      За что брать то? Возможно преподаватели в высших учебных заведениях таким занимаются, но в школах никто не станет платить за четвёрку вместо тройки.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > sovok 19 февраля 2017, 23:19

      нуботролль, причём тут считать??? если тебе дано считать свою 12 тысячную зарплату это не говорит что ты настолько умный и супер математик, лечили тех кто тебя на свет пустил, походу от передоза раз чушь пишешь которая к разговору не относиться, поверь если ты будешь умничать что ты невипенный тролль, то полный рот уин придётся разжовывать)

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 февраля 2017, 21:28

      Скорее у нас всё вернётся на круги своя и футболисты будут зарабатывать как учителя.

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