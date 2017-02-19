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    Владимир Габулов: «Сыграли с «Пахтакором» на ноль, но я бы не стал придавать значения результату»

    Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов поделился наблюдениями от товарищеского матча с «Пахтакором» (0:0). По словам вратаря, российскую команду подвела реализация голевых моментов у ворот соперника.

    «Все ребята старались, стремились выполнить задания, которые дал главный тренер. Сыграли на ноль, но я не стал бы придавать значения этому результату, потому что при всем уважении к сопернику он не столь высокого уровня и ничего не создал у наших ворот.

    Ребята старались, бежали, создавали моменты. Были хорошие подходы, удары по воротам, но, к сожалению, не забили. Будем работать и менять то, что у нас не получается. Нужно время, чтобы игроки адаптировались к требованиям тренера, к схеме, к партнерам, чтобы взаимопонимание наладилось», – сказал Габулов.

    В нынешнем сезоне чемпионата России тульский «Арсенал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея на своем счету 12 очков.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    19.02.2017 13:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 февраля 2017, 14:56

      Две недели до Оренбург.....

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