Владимир Габулов: «Сыграли с «Пахтакором» на ноль, но я бы не стал придавать значения результату»

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов поделился наблюдениями от товарищеского матча с «Пахтакором» (0:0). По словам вратаря, российскую команду подвела реализация голевых моментов у ворот соперника.

«Все ребята старались, стремились выполнить задания, которые дал главный тренер. Сыграли на ноль, но я не стал бы придавать значения этому результату, потому что при всем уважении к сопернику он не столь высокого уровня и ничего не создал у наших ворот.

Ребята старались, бежали, создавали моменты. Были хорошие подходы, удары по воротам, но, к сожалению, не забили. Будем работать и менять то, что у нас не получается. Нужно время, чтобы игроки адаптировались к требованиям тренера, к схеме, к партнерам, чтобы взаимопонимание наладилось», – сказал Габулов.

В нынешнем сезоне чемпионата России тульский «Арсенал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея на своем счету 12 очков.