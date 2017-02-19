Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мате нравится выступать в одной команде с Мхитаряном

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высоко оценил игру своего одноклубника Генриха Мхитаряна. Испанец признался, что рад выступать за одну команду вместе с армянским футболистом.

    «Мхитарян — очень хороший игрок, который имеет много хороших качеств. Он замечательно понимает игру, быстро принимает решения и не менее быстро действует с мячом в ногах. Он забивает голы, отдает результативные передачи — всегда приятно играть в одной команде с такими футболистами. Мы очень хорошо понимаем друг друга», – приводит слова Маты United Review.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Мхитарян забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2017 12:27
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      Ash-9993 19 февраля 2017, 18:40

      Мхитарян — очень хороший игрок!!Ребята молодцы классный футбол показывают,когда вместе играют.Удачи им и зону лиги чемпионов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 февраля 2017, 16:46

      Ребятки, главное не сдавайте, а продолжайте наращивать обороты и тогда всё будет отлично и в следующем сезоне можно будет замахнуться на чемпионство в АПЛ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > ivanthebest 21 февраля 2017, 10:58

      да они и в этом бы шли бок о бок с Челси, если бы не та ужасная серия 1-1, при выдающейся игре)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > dolf666 21 февраля 2017, 12:44

      да, согласен, во всех ничейных матчах, пожалуй кроме ливерпуля, должны были выносить соперников вперёд ногами, но очень сильно не везло...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 19 февраля 2017, 13:29

      Ну да, Мики хорош и думаю ему комфортно с интеллектуальными игроками

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11