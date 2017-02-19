Мате нравится выступать в одной команде с Мхитаряном

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высоко оценил игру своего одноклубника Генриха Мхитаряна. Испанец признался, что рад выступать за одну команду вместе с армянским футболистом.

«Мхитарян — очень хороший игрок, который имеет много хороших качеств. Он замечательно понимает игру, быстро принимает решения и не менее быстро действует с мячом в ногах. Он забивает голы, отдает результативные передачи — всегда приятно играть в одной команде с такими футболистами. Мы очень хорошо понимаем друг друга», – приводит слова Маты United Review.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Мхитарян забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.