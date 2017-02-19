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    Форвард «Челси» заинтересовал «Баварию»

    «Бавария» интересуется форвардом «Челси» Домиником Соланке. Сам футболист уже заявил о желании покинуть лондонский клуб, так как хочет зарабатывать как минимум 50 тысяч фунтов в неделю.

    По правилам, которыми регулируются переходы молодых футболистов, форвард может быть продан в иностранную команду всего за 300 тысяч фунтов.

    Источник отмечает, что «Бавария» не готова платить футболисту 50 тысяч фунтов в неделю, но может предложить ему различные бонусы при подписании контракта.

    Источник: Daily Mail

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    19.02.2017 11:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 19 февраля 2017, 19:30

      с одной скамейки на другую, смысл?

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Berikosha 21 февраля 2017, 11:00

      так денег же хочет тупо, а не играть)

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 февраля 2017, 12:38

      В Баварии он играть не будет

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      Рейтинг: -92

      Raxor > Asbjorn 19 февраля 2017, 17:21

      С учетом того, что Мюллер сейчас на скамейке(( у него есть шансы выходить не замену

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