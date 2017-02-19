Форвард «Челси» заинтересовал «Баварию»

«Бавария» интересуется форвардом «Челси» Домиником Соланке. Сам футболист уже заявил о желании покинуть лондонский клуб, так как хочет зарабатывать как минимум 50 тысяч фунтов в неделю.

По правилам, которыми регулируются переходы молодых футболистов, форвард может быть продан в иностранную команду всего за 300 тысяч фунтов.

Источник отмечает, что «Бавария» не готова платить футболисту 50 тысяч фунтов в неделю, но может предложить ему различные бонусы при подписании контракта.