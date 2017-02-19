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    «Барселона» может подписать воспитанника «Реала»

    Защитник «Депортиво» Хуанфран может перейти в «Барселону». Как сообщает источник, воспитанник «Реала» может стать заменой правому защитнику Алейшу Видалю, который выбыл из строя на пять месяцев.

    По регламенту чемпионата Испании у «Барселоны» есть право включить в заявку любого игрока из страны или свободного агента, так как футболист команды получил серьезную травму.

    Права на Хуанфрана принадлежат «Уотфорду», но у «Депортиво» есть право выкупа футболиста по окончании сезона.

    В текущем розыгрыше Примеры Хуанфран сыграл в 19-ти матчах, оформив четыре голевые передачи.

    Источник: Mundodeportivo

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    19.02.2017 10:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +73

      Фесс 19 февраля 2017, 14:14

      Оставьте Депор в покое.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 19 февраля 2017, 13:15

      Хуанфран не перейдёт так как он знает что ему не попасть в основу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Дима97 19 февраля 2017, 13:04

      подходящих вариантов нет

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 19 февраля 2017, 12:55

      вернуть алвеса и все!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 19 февраля 2017, 12:23

      да нах этот старик нам нужен?!!! я не понимаю Энрике.....

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo > DeStar 19 февраля 2017, 15:56

      так он и не защитник, он же полузащитник

      0
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 19 февраля 2017, 11:44

      Все мечутся, а не знают кого же.

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