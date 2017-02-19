«Барселона» может подписать воспитанника «Реала»

Защитник «Депортиво» Хуанфран может перейти в «Барселону». Как сообщает источник, воспитанник «Реала» может стать заменой правому защитнику Алейшу Видалю, который выбыл из строя на пять месяцев.

По регламенту чемпионата Испании у «Барселоны» есть право включить в заявку любого игрока из страны или свободного агента, так как футболист команды получил серьезную травму.

Права на Хуанфрана принадлежат «Уотфорду», но у «Депортиво» есть право выкупа футболиста по окончании сезона.

В текущем розыгрыше Примеры Хуанфран сыграл в 19-ти матчах, оформив четыре голевые передачи.