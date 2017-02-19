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    Батуренко: «У Семина принцип – в первую очередь сыграть на ноль»

    Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко рассказал о некоторых тактических нюансах работы главного тренера красно-зеленых Юрия Семина на тренировочных сборах. По словам Батуренко, Семин хочет, чтобы команда уходила с поля без пропущенного мяча.

    Об этом он заявил после товарищеских матчей с китайскими «Бэйцзин Гоань» (1:1) и «Хэбэй Чайна Форчун» (1:0).

    – Задумка сыграть два матча в один день появилась в начале сбора. Мы хотели задействовать сразу всех футболистов, а для этого нужно было провести две игры за день.

    – Можно ли сказать, что первом матче играл второй состав?

    – Нет, в первом матче играла молодежь, ребята, которые пока набирают форму после травм, и те, кто по каким-то причинам на данный момент не попал бы в основу. Все сыграли здорово. Впервые дали футболистам сыграть все 90 минут. До этого были лишь единичные случаи, когда полные матчи проводили Баринов или Михалик. В основном все играли по тайму или 60 минут.

    – В матче против «Хэбэя» «Локомотив» играл по схеме с тремя центральными защитниками.

    – Это один из вариантов. Схема подбирается под задачи на конкретный матч. Можем выпустить четыре защитника, можем пять. У Юрия Семина принцип – в первую очередь сыграть на ноль. От этого и отталкиваемся. Если не пропустили, значит все нормально. Когда долго не меняется одна схема, пропадает какая-то изюминка. Было видно, что ребятам очень интересно. Играли с душой.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    19.02.2017 09:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 февраля 2017, 10:24

      Интересно будет посмотреть на ЛОКО в официальных матчах.

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