Батуренко: «У Семина принцип – в первую очередь сыграть на ноль»

Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко рассказал о некоторых тактических нюансах работы главного тренера красно-зеленых Юрия Семина на тренировочных сборах. По словам Батуренко, Семин хочет, чтобы команда уходила с поля без пропущенного мяча.

Об этом он заявил после товарищеских матчей с китайскими «Бэйцзин Гоань» (1:1) и «Хэбэй Чайна Форчун» (1:0).

– Задумка сыграть два матча в один день появилась в начале сбора. Мы хотели задействовать сразу всех футболистов, а для этого нужно было провести две игры за день.

– Можно ли сказать, что первом матче играл второй состав?

– Нет, в первом матче играла молодежь, ребята, которые пока набирают форму после травм, и те, кто по каким-то причинам на данный момент не попал бы в основу. Все сыграли здорово. Впервые дали футболистам сыграть все 90 минут. До этого были лишь единичные случаи, когда полные матчи проводили Баринов или Михалик. В основном все играли по тайму или 60 минут.

– В матче против «Хэбэя» «Локомотив» играл по схеме с тремя центральными защитниками.

– Это один из вариантов. Схема подбирается под задачи на конкретный матч. Можем выпустить четыре защитника, можем пять. У Юрия Семина принцип – в первую очередь сыграть на ноль. От этого и отталкиваемся. Если не пропустили, значит все нормально. Когда долго не меняется одна схема, пропадает какая-то изюминка. Было видно, что ребятам очень интересно. Играли с душой.