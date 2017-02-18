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    Роналдиньо: «Думаю, скоро я проведу прощальный матч»

    Обладатель «Золотого мяча»-2005 Роналдиньо рассказал о планах относительно возобновления карьеры.

    «Один клуб предлагал мне играть за них на протяжении трех месяцев, другой звал на полгода. Так или иначе, это не то, чего я хочу. Я еще не решил, проводить прощальный матч в ближайшее время или подписать контракт на три месяца. Думаю, скоро я все-таки проведу прощальный матч. На данный момент это не точно, но скоро я сделаю окончательный выбор.

    В марте мне исполнится 37 лет. Все стареют. Надо думать о других занятиях».

    Роналдиньо не играл в официальных встречах с сентября 2015-го года. Последний на данный момент матч бразилец провел в составе «Флуминенсе».

    Ранее нападающий снял музыкальный клип.

    Источник: Globo

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    18.02.2017 20:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      REAL DEN !!! 2 марта 2017, 12:55

      пора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 18 февраля 2017, 21:03

      так надо было идти играть а не за баблом гнаться, терь все, только имя, как реклама

      -1
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