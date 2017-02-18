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Роналдиньо: «Думаю, скоро я проведу прощальный матч»

18 февраля 2017, 20:59
2

Обладатель «Золотого мяча»-2005 Роналдиньо рассказал о планах относительно возобновления карьеры.

«Один клуб предлагал мне играть за них на протяжении трех месяцев, другой звал на полгода. Так или иначе, это не то, чего я хочу. Я еще не решил, проводить прощальный матч в ближайшее время или подписать контракт на три месяца. Думаю, скоро я все-таки проведу прощальный матч. На данный момент это не точно, но скоро я сделаю окончательный выбор.

В марте мне исполнится 37 лет. Все стареют. Надо думать о других занятиях».

Роналдиньо не играл в официальных встречах с сентября 2015-го года. Последний на данный момент матч бразилец провел в составе «Флуминенсе».

Ранее нападающий снял музыкальный клип.

Источник: Globo
Бразилия. Серия А Европа Бразилия Роналдиньо
Комментарии (2)
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88serega88
1487441023
так надо было идти играть а не за баблом гнаться, терь все, только имя, как реклама
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REAL DEN !!!
1488448506
пора
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