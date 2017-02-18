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    Арустамян: «Похоже, Бассогог в «Локомотив» не перейдет. У него есть предложение из Китая»

    Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал понять, что нападающий «Ольборга» и сборной Камеруна Кристиан Бассогог, скорее всего, не перейдет в «Локомотив» этой зимой. Ранее сообщалось, что железнодорожники готовы предложить за 21-летнего форварда 5,4 миллиона евро.

    «Писали, что «Локомотив» может заплатить пять миллионов евро за Кристиана Бассогога, чемпиона Африки в составе сборной Камеруна. Но, похоже, этого не произойдет. У Бассогога есть вариант в Китае (клуб «Хэнань Цзянье»), и он перебьет предложение «Локомотива». Африканских игроков переманивать в Китай особенно легко: достаточно вспомнить историю Одиона Игало», – отметил Арустамян.

    Напомним, что Бассогог был признан лучшим игроком Кубка африканских наций-2017.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.02.2017 11:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 18 февраля 2017, 21:14

      что-то у Нобеля с предсказаниями запор......

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 18 февраля 2017, 14:00

      Жаль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      agil 18 февраля 2017, 13:47

      народ а китайцы историю АНЖИ знает!!?? и кстати там в китае ведь коммунисты и в одинь прекрасный день у них терпение может лопнуть и по пересажают всех этих транжир....

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 18 февраля 2017, 13:38

      Если пацан смолоду выбирает не футбол, а деньги, то кому он такой нужен?

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Антибиотик 18 февраля 2017, 18:04

      Забавно звучит твой коммент))) не перейдя в Локомотив - выбирает не футбол, а деньги))) 10-е место рфпл - это футбол по-твоему?) Даже не говоря о Локо, а в любую команду из нашего чемпа (даже лидеров) - шаг назад! Уж лучше в Китай поехать! Чемпионат у них не хуже, а денег больше! Выбор тут очевиден

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 февраля 2017, 12:25

      ну и хорошо. Тут явно ценник на него завышен

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