Арустамян: «Похоже, Бассогог в «Локомотив» не перейдет. У него есть предложение из Китая»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал понять, что нападающий «Ольборга» и сборной Камеруна Кристиан Бассогог, скорее всего, не перейдет в «Локомотив» этой зимой. Ранее сообщалось, что железнодорожники готовы предложить за 21-летнего форварда 5,4 миллиона евро.

«Писали, что «Локомотив» может заплатить пять миллионов евро за Кристиана Бассогога, чемпиона Африки в составе сборной Камеруна. Но, похоже, этого не произойдет. У Бассогога есть вариант в Китае (клуб «Хэнань Цзянье»), и он перебьет предложение «Локомотива». Африканских игроков переманивать в Китай особенно легко: достаточно вспомнить историю Одиона Игало», – отметил Арустамян.

Напомним, что Бассогог был признан лучшим игроком Кубка африканских наций-2017.