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  • Арустамян: «Похоже, Бассогог в «Локомотив» не перейдет. У него есть предложение из Китая»

Арустамян: «Похоже, Бассогог в «Локомотив» не перейдет. У него есть предложение из Китая»

18 февраля 2017, 11:37
6

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал понять, что нападающий «Ольборга» и сборной Камеруна Кристиан Бассогог, скорее всего, не перейдет в «Локомотив» этой зимой. Ранее сообщалось, что железнодорожники готовы предложить за 21-летнего форварда 5,4 миллиона евро.

«Писали, что «Локомотив» может заплатить пять миллионов евро за Кристиана Бассогога, чемпиона Африки в составе сборной Камеруна. Но, похоже, этого не произойдет. У Бассогога есть вариант в Китае (клуб «Хэнань Цзянье»), и он перебьет предложение «Локомотива». Африканских игроков переманивать в Китай особенно легко: достаточно вспомнить историю Одиона Игало», – отметил Арустамян.

Напомним, что Бассогог был признан лучшим игроком Кубка африканских наций-2017.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Локомотив Ольборг Бассогог Кристиан Арустамян Нобель
Комментарии (6)
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Joko21
1487409917
ну и хорошо. Тут явно ценник на него завышен
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Антибиотик
1487414298
Если пацан смолоду выбирает не футбол, а деньги, то кому он такой нужен?
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agil
1487414863
народ а китайцы историю АНЖИ знает!!?? и кстати там в китае ведь коммунисты и в одинь прекрасный день у них терпение может лопнуть и по пересажают всех этих транжир....
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Raider26
1487415625
Жаль
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Svinka Pepa
1487441662
что-то у Нобеля с предсказаниями запор......
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