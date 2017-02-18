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  • Силкин: «Кокорин – сытый кот. А сытый кот мышей ловить не будет»

Силкин: «Кокорин – сытый кот. А сытый кот мышей ловить не будет»

18 февраля 2017, 06:08
27

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). По мнению специалиста, для российского форварда футбол отошел на второй план.

– Как оцените игру Кокорина против «Андерлехта»?

– Оценивать надо по голам или опасным моментам. Если этого нет – значит, «двойка» за игру.

– Геннадий Орлов, посмотрев на игру Кокорина, задается вопросом, уважает ли он себя? Как считаете, уважает?

– Это надо не меня, а Сашу спрашивать. То, что игра у него не получается, – видно. Видно, что Кокорин не в своей тарелке находится. Кокорин, который начинал в «Динамо», а потом врывался в состав сборной, был одним игроком, сейчас – совершенно другой. Такое впечатление, что это такой бывалый футболист. Бывалый, но только без голов. Каким бы ни был бывалым Кержаков, он периодически голы забивает…

– Почему в итоге все так получилось? Вы же обоих хорошо знаете.

– Знаю-то, знаю... Наверное, один снизил ответственность, футбол отошел на второй план, поэтому и получилось так. Хороший форвард каждый день должен выдавать продукцию – то есть голы. Ценится тот, кто создает моменты и забивает. Этого у Кокорина нет.

– Вы говорите, что он должен забивать, Андрей Кобелев несколько лет назад говорил, что вот-вот – и Кокорин станет щелкать голы, как орешки. Этого не произошло. Мы потеряли Кокорина как нападающего?

– Кокорин еще не самый старый, но в его игре наметился регресс – это очевидно. Может что-то не получаться, человек старается, это видно. Но здесь такое впечатление, что игрок – как сытый кот. А сытый кот мышей ловить не будет.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин провел 17 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Силкин Сергей
Комментарии (27)
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RedWhiteFans2
1487388783
Очень много возни и разговоров вокруг одного посредственного игрочка. Неужели в нашем футболе отсутствуют таланты или подающие надежды ребята????? Прекратите уже обсуждать эту палку стреляющую раз в 10 лет....
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Garrincha58
1487395387
сколько можно про этого бездаря уже говорить полный ноль бездарность распиаренный игрочишка типа Прудникова не было бы лимита играл бы он сейчас в ФНЛ, а играл ли бы вообще?, а благодаря муткам такие игрочишки будут позорить Россию на ЧМ
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Клим Чугункин.
1487399939
А по моему он сытый пидaр.
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Daxa 09
1487402286
Вот они плоды лимита в любом спорте конкуренция полезна только в ней появляются настоящие чемпионы а без конкуренции появляются только вот такие халявщики
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hunta
1487409634
Все коты и сытые и голодные вышли на демонстрацию протеста - " не сравнивать кокошу с котами, мы животные благородные...".
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ijgiz
1487410896
Тошнит уже от таких спецов - Кокорин что ли командой руководит - все зависит от тренера - а их очень мало и валить все на игроков - таких тренеров близко нельзя допускать к футболу им главное заработок -может тренеры зажирели
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Зэб
1487411909
Игра Кокорина давно не впечатляет.Ну и Силкин как тренер не многого добился в своей карьере
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ijgiz
1487412329
Можно подумать Кокорин сам себе зарплату назначил - сам себя вводит в состав на игру определяет где будет играть и сам себе оценки ставит и тренируется отдельно - что за волшебник
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spartach n1
1487415774
Кот который лижет яица
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petlyra
1487420975
Кокорин-порождение лимита. Это только самый яркий пример.
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