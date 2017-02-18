Силкин: «Кокорин – сытый кот. А сытый кот мышей ловить не будет»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). По мнению специалиста, для российского форварда футбол отошел на второй план.

– Как оцените игру Кокорина против «Андерлехта»?

– Оценивать надо по голам или опасным моментам. Если этого нет – значит, «двойка» за игру.

– Геннадий Орлов, посмотрев на игру Кокорина, задается вопросом, уважает ли он себя? Как считаете, уважает?

– Это надо не меня, а Сашу спрашивать. То, что игра у него не получается, – видно. Видно, что Кокорин не в своей тарелке находится. Кокорин, который начинал в «Динамо», а потом врывался в состав сборной, был одним игроком, сейчас – совершенно другой. Такое впечатление, что это такой бывалый футболист. Бывалый, но только без голов. Каким бы ни был бывалым Кержаков, он периодически голы забивает…

– Почему в итоге все так получилось? Вы же обоих хорошо знаете.

– Знаю-то, знаю... Наверное, один снизил ответственность, футбол отошел на второй план, поэтому и получилось так. Хороший форвард каждый день должен выдавать продукцию – то есть голы. Ценится тот, кто создает моменты и забивает. Этого у Кокорина нет.

– Вы говорите, что он должен забивать, Андрей Кобелев несколько лет назад говорил, что вот-вот – и Кокорин станет щелкать голы, как орешки. Этого не произошло. Мы потеряли Кокорина как нападающего?

– Кокорин еще не самый старый, но в его игре наметился регресс – это очевидно. Может что-то не получаться, человек старается, это видно. Но здесь такое впечатление, что игрок – как сытый кот. А сытый кот мышей ловить не будет.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин провел 17 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.