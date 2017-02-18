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    Силкин: «Кокорин – сытый кот. А сытый кот мышей ловить не будет»

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). По мнению специалиста, для российского форварда футбол отошел на второй план.

    – Как оцените игру Кокорина против «Андерлехта»?

    – Оценивать надо по голам или опасным моментам. Если этого нет – значит, «двойка» за игру.

    – Геннадий Орлов, посмотрев на игру Кокорина, задается вопросом, уважает ли он себя? Как считаете, уважает?

    – Это надо не меня, а Сашу спрашивать. То, что игра у него не получается, – видно. Видно, что Кокорин не в своей тарелке находится. Кокорин, который начинал в «Динамо», а потом врывался в состав сборной, был одним игроком, сейчас – совершенно другой. Такое впечатление, что это такой бывалый футболист. Бывалый, но только без голов. Каким бы ни был бывалым Кержаков, он периодически голы забивает…

    – Почему в итоге все так получилось? Вы же обоих хорошо знаете.

    – Знаю-то, знаю... Наверное, один снизил ответственность, футбол отошел на второй план, поэтому и получилось так. Хороший форвард каждый день должен выдавать продукцию – то есть голы. Ценится тот, кто создает моменты и забивает. Этого у Кокорина нет.

    – Вы говорите, что он должен забивать, Андрей Кобелев несколько лет назад говорил, что вот-вот – и Кокорин станет щелкать голы, как орешки. Этого не произошло. Мы потеряли Кокорина как нападающего?

    – Кокорин еще не самый старый, но в его игре наметился регресс – это очевидно. Может что-то не получаться, человек старается, это видно. Но здесь такое впечатление, что игрок – как сытый кот. А сытый кот мышей ловить не будет.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин провел 17 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.02.2017 06:08
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 февраля 2017, 12:32

      А вы ужесточите лимит на легионеров, и зарплаты наших "жирных котов" ещё вырастут!!! Они даже яйца свои вылизывать перестанут, не только ловить мышей!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 18 февраля 2017, 23:21

      Силкин его мышами и перекормил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 18 февраля 2017, 18:56

      Коко - дворовый мальчик,
      ему только школьниц тискать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 18 февраля 2017, 15:29

      Кокорин-порождение лимита. Это только самый яркий пример.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 18 февраля 2017, 14:02

      Кот который лижет яица

      3
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    • ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz 18 февраля 2017, 13:05

      Можно подумать Кокорин сам себе зарплату назначил - сам себя вводит в состав на игру определяет где будет играть и сам себе оценки ставит и тренируется отдельно - что за волшебник

      -2
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      Рейтинг: +222

      Зэб 18 февраля 2017, 12:58

      Игра Кокорина давно не впечатляет.Ну и Силкин как тренер не многого добился в своей карьере

      2
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    • ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz 18 февраля 2017, 12:41

      Тошнит уже от таких спецов - Кокорин что ли командой руководит - все зависит от тренера - а их очень мало и валить все на игроков - таких тренеров близко нельзя допускать к футболу им главное заработок -может тренеры зажирели

      -2
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      Рейтинг: +5113

      hunta 18 февраля 2017, 12:20

      Все коты и сытые и голодные вышли на демонстрацию протеста - " не сравнивать кокошу с котами, мы животные благородные...".

      3
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > hunta 18 февраля 2017, 12:49

      бомжешурик просто СКОТИНА

      3
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 18 февраля 2017, 11:36

      На дрова этого деревянного

      1
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