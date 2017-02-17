«Крылья Советов» арендовали у «Спартака» Зуева

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев перешел в «Крылья Советов». Сообщается, что 20-летний россиянин будет выступать в самарском клубе до конца сезона на правах аренды.

Напомним, что хавбек является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России. В нынешнем розыгрыше РФПЛ игрок провел шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

«Крылья» проявили заинтересованность во мне, и я с удовольствием принял это предложение. Хочу принести команде максимум пользы, да и мне есть, что доказывать самому себе, – заявил Зуев.

Таблица зимних трансферов РФПЛ