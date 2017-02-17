«Крылья Советов» арендовали у «Спартака» Зуева

Тут не приходится выбирать,
Чем скамейку протирать
Надо играть-играть-играть...
Немногие правда возвращались,
Но уж ты постарайся.
Полузащитник «Спартака» Александр Зуев перешел в «Крылья Советов». Сообщается, что 20-летний россиянин будет выступать в самарском клубе до конца сезона на правах аренды.
Напомним, что хавбек является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России. В нынешнем розыгрыше РФПЛ игрок провел шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
«Крылья» проявили заинтересованность во мне, и я с удовольствием принял это предложение. Хочу принести команде максимум пользы, да и мне есть, что доказывать самому себе, – заявил Зуев.
Таблица зимних трансферов РФПЛ