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«Крылья Советов» арендовали у «Спартака» Зуева

17 февраля 2017, 16:58
7

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев перешел в «Крылья Советов». Сообщается, что 20-летний россиянин будет выступать в самарском клубе до конца сезона на правах аренды.

Напомним, что хавбек является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России. В нынешнем розыгрыше РФПЛ игрок провел шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

«Крылья» проявили заинтересованность во мне, и я с удовольствием принял это предложение. Хочу принести команде максимум пользы, да и мне есть, что доказывать самому себе, – заявил Зуев.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Спартак Крылья Советов Зуев Александр
Комментарии (7)
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B.G.
1487340907
Удачи Зуеву, удачи Крыльям!
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Beshanai_svin
1487342518
Опять молодёжь раздают... :(
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akku
1487344912
Удачи и главное, чтобы играл, а не лавку полировал.
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Сармат Ростов
1487345120
Молодой ишшо. Пусть опыта наберется в Крыльях. А там видно будет )))
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Alex Flash
1487352791
хороший шанс набраться опыта и проявить себя
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Beshanai_svin
1487362227
дык, играть это хорошо... просто сколько уже их было, которых в аренды сдавали, а потом у себя места в составе не находили!!! из своих только Кутепов и прижился! а ведь для этого их ещё за Спартак-2 наигрывали, чтобы потом в главной команде использовать!
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subbotaspartak
1487395302
Тут не приходится выбирать, Чем скамейку протирать Надо играть-играть-играть... Немногие правда возвращались, Но уж ты постарайся.
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