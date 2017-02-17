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    «Крылья Советов» арендовали у «Спартака» Зуева

    Полузащитник «Спартака» Александр Зуев перешел в «Крылья Советов». Сообщается, что 20-летний россиянин будет выступать в самарском клубе до конца сезона на правах аренды.

    Напомним, что хавбек является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России. В нынешнем розыгрыше РФПЛ игрок провел шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    «Крылья» проявили заинтересованность во мне, и я с удовольствием принял это предложение. Хочу принести команде максимум пользы, да и мне есть, что доказывать самому себе, – заявил Зуев.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    17.02.2017 16:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 февраля 2017, 08:21

      Тут не приходится выбирать,
      Чем скамейку протирать
      Надо играть-играть-играть...
      Немногие правда возвращались,
      Но уж ты постарайся.

      0
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 17 февраля 2017, 23:10

      дык, играть это хорошо... просто сколько уже их было, которых в аренды сдавали, а потом у себя места в составе не находили!!! из своих только Кутепов и прижился! а ведь для этого их ещё за Спартак-2 наигрывали, чтобы потом в главной команде использовать!

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 17 февраля 2017, 20:33

      хороший шанс набраться опыта и проявить себя

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 февраля 2017, 18:25

      Молодой ишшо. Пусть опыта наберется в Крыльях. А там видно будет )))

      3
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      Рейтинг: +295

      akku 17 февраля 2017, 18:21

      Удачи и главное, чтобы играл, а не лавку полировал.

      2
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 17 февраля 2017, 17:41

      Опять молодёжь раздают... :(

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 17 февраля 2017, 17:15

      Удачи Зуеву, удачи Крыльям!

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