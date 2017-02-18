Бундеслига. Дубль Чичарито принес «Байеру» победу над «Аугсбургом»

В стартовом матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» на выезде одержал уверенную победу над «Аугсбургом». Открыл счет в матче полузащитник «аспириновых» Карим Беллараби, забив юбилейный, 50-тысячный гол в истории турнира. Затем дважды отличился форвард гостей Чичарито. Усилий «Аугсубрга» хватило лишь на гол престижа.
Таким образом, «Байер» поднялся на восьмое место в турнирной таблице, «Аугсбург» идет 13-м.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 21-й тур
Голы: 0:1 – Беллараби, 23; 0:2 – Чичарито, 40; 1:2 – Кор, 60;1:3 – Чичарито, 65.
Источник: Бомбардир.ру