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Селюк: «Цена на Бассогога — 1-1,5 миллиона»

16 февраля 2017, 20:54
8

Агент нападающего «Ольборга» Кристиана Басогога Дмитрий Селюк подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива» и рассказал о финансовые нюансы возможной сделки.

«Цена на Бассогога явно завышена, поэтому «Локомотиву» не стоит идти на поводу у «Ольборга», потому что Кристиан таких денег не стоит. В соотношении с качеством это слишком много. Он молодой футболист, которых в принципе немало. Он просто хорошо сыграл на Кубке Африки, но ведь это ни о чем не говорит. Провел три хороших матча и сразу стоит 5 млн евро, так, что ли?

Я вам так скажу: цена за Бассогога — 1–1,5 млн евро. Говорю об этом сразу, так как мне не хочется, чтобы потом говорили, что я привел его за такие деньги, которых он не стоит», — сказал Селюк.

На победном Кубке африканских наций камерунец был признан лучшим игроком турнира.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ольборг Локомотив Бассогог Кристиан
Комментарии (8)
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acer2003
1487268565
Совесть проснулась ??? За бревно Траоре замучала ????
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Антибиотик
1487268640
Смешной Селюк) А что делать, если зимой никто дешевле не отдаст?
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hunta
1487269413
...Я не Селюк! Я Себастьян Перейра, знаменитый торговец "чёрным деревом".....!
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RedGreenHooligan
1487271985
За то Джафар 100500 мульонов, да Селюк?
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ЖОРРО
1487316005
Очень очень много,хотят за Басогога... Песня Селюка.)))
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Cosh18
1487316282
Селюк за столько сам купит?
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LokoGoGo
1487318992
да лишь бы не Хенти-2
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Diesel133
1487319543
вот здесь я с ним согласен.
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