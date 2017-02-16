Селюк: «Цена на Бассогога — 1-1,5 миллиона»

Агент нападающего «Ольборга» Кристиана Басогога Дмитрий Селюк подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива» и рассказал о финансовые нюансы возможной сделки.

«Цена на Бассогога явно завышена, поэтому «Локомотиву» не стоит идти на поводу у «Ольборга», потому что Кристиан таких денег не стоит. В соотношении с качеством это слишком много. Он молодой футболист, которых в принципе немало. Он просто хорошо сыграл на Кубке Африки, но ведь это ни о чем не говорит. Провел три хороших матча и сразу стоит 5 млн евро, так, что ли?

Я вам так скажу: цена за Бассогога — 1–1,5 млн евро. Говорю об этом сразу, так как мне не хочется, чтобы потом говорили, что я привел его за такие деньги, которых он не стоит», — сказал Селюк.

На победном Кубке африканских наций камерунец был признан лучшим игроком турнира.