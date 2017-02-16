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    Селюк: «Цена на Бассогога — 1-1,5 миллиона»

    Агент нападающего «Ольборга» Кристиана Басогога Дмитрий Селюк подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива» и рассказал о финансовые нюансы возможной сделки.

    «Цена на Бассогога явно завышена, поэтому «Локомотиву» не стоит идти на поводу у «Ольборга», потому что Кристиан таких денег не стоит. В соотношении с качеством это слишком много. Он молодой футболист, которых в принципе немало. Он просто хорошо сыграл на Кубке Африки, но ведь это ни о чем не говорит. Провел три хороших матча и сразу стоит 5 млн евро, так, что ли?

    Я вам так скажу: цена за Бассогога — 1–1,5 млн евро. Говорю об этом сразу, так как мне не хочется, чтобы потом говорили, что я привел его за такие деньги, которых он не стоит», — сказал Селюк.

    На победном Кубке африканских наций камерунец был признан лучшим игроком турнира.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.02.2017 20:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 февраля 2017, 11:19

      вот здесь я с ним согласен.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 17 февраля 2017, 11:09

      да лишь бы не Хенти-2

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 17 февраля 2017, 10:24

      Селюк за столько сам купит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 февраля 2017, 10:20

      Очень очень много,хотят за Басогога... Песня Селюка.)))

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 16 февраля 2017, 22:06

      За то Джафар 100500 мульонов, да Селюк?

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 16 февраля 2017, 21:23

      ...Я не Селюк! Я Себастьян Перейра, знаменитый торговец "чёрным деревом".....!

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 16 февраля 2017, 21:10

      Смешной Селюк) А что делать, если зимой никто дешевле не отдаст?

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 февраля 2017, 21:09

      Совесть проснулась ??? За бревно Траоре замучала ????

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