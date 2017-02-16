Селюк: «Балтика» – прекрасный выбор для Джафара»

Представляющий интересы 19-летнего форварда Абдуллы Джафара Дмитрий Селюк прокомментировал переход своего подопечного в «Балтику».

«Балтика» – отличный выбор для Джафара. Калининград готовится к чемпионату мира, команду возглавил известный тренер Игорь Черевченко, под которого приходят добротные футболисты. Надеюсь, что Джафар не затеряется в «Балтике» и поможет команде сохранить место в ФНЛ», – подытожил Селюк.

Напомним, на зимний перерыв «Балтика» ушла на предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ.