Селюк: «Балтика» – прекрасный выбор для Джафара»

неплохо - неплохо. В ЦСКА "поиграл", затем в Уфе "поиграл" (если не ошибаюсь) и в итоге оказался нужен только Балтике. Не получилось у Селюка пристроить подающего надежды в ПЛ
Представляющий интересы 19-летнего форварда Абдуллы Джафара Дмитрий Селюк прокомментировал переход своего подопечного в «Балтику».
«Балтика» – отличный выбор для Джафара. Калининград готовится к чемпионату мира, команду возглавил известный тренер Игорь Черевченко, под которого приходят добротные футболисты. Надеюсь, что Джафар не затеряется в «Балтике» и поможет команде сохранить место в ФНЛ», – подытожил Селюк.
Напомним, на зимний перерыв «Балтика» ушла на предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ.