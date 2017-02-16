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    Селюк: «Балтика» – прекрасный выбор для Джафара»

    Представляющий интересы 19-летнего форварда Абдуллы Джафара Дмитрий Селюк прокомментировал переход своего подопечного в «Балтику».

    «Балтика» – отличный выбор для Джафара. Калининград готовится к чемпионату мира, команду возглавил известный тренер Игорь Черевченко, под которого приходят добротные футболисты. Надеюсь, что Джафар не затеряется в «Балтике» и поможет команде сохранить место в ФНЛ», – подытожил Селюк.

    Напомним, на зимний перерыв «Балтика» ушла на предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2017 18:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 февраля 2017, 21:36

      неплохо - неплохо. В ЦСКА "поиграл", затем в Уфе "поиграл" (если не ошибаюсь) и в итоге оказался нужен только Балтике. Не получилось у Селюка пристроить подающего надежды в ПЛ

      0
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      Рейтинг: +675

      kagorich > Joko21 18 февраля 2017, 00:59

      Балтика еле денег наскребла чтоб сезон завершить, подготовив всех к вылету из ФНЛ, что они там ему предложили х.з.

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 16 февраля 2017, 19:59

      Хороший наверно игрок,если только Балтике втюхать его получилось

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 февраля 2017, 19:49

      Писец Балтике... из-за Селюка(((

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 16 февраля 2017, 19:36

      я уже даже не знаю...(((

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      Рейтинг: +71

      besk 16 февраля 2017, 19:16

      Вот оказывается про какой топ-клуб Селюк говорил...

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