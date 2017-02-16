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    Канчельскис: «Был на «Матч ТВ» – не давали слова сказать, все время перебивали»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал свое мнение относительно назначения Валерия Карпина на должность главного редактора футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ».

    «Лично я очень положительно воспринял эту новость. Хорошо, что по-настоящему футбольные люди попадают на телевидение, а то порой такой ахинеи наслушаешься…Пока сложно судить, улучшится ли с приходом Карпина качество футбольных трансляций. Важно, чтобы давали приглашенным людям говорить. Я был пару раз – рот не открыть, все время перебивают. И если в этом направлении будут положительные сдвиги, то и прогресс, безусловно, будет», – заключил Канчельскис, слова которого приводит НСН.

    Отметим, что к работе в новой для себя должности Валерий Карпин приступил с сегодняшнего дня.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 18:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 февраля 2017, 18:53

      Канчельскис выглядит умнее, когда молчит или играет в футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 16 февраля 2017, 21:46

      Набрали бабья для красоты картинки, а спецам рот затыкают. Какой эксперт из любовницы Дзюбы?

      1
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      Рейтинг: +27

      Wiz94 16 февраля 2017, 21:18

      Ну и хорошо, что не давали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Перекладина 16 февраля 2017, 20:30

      Не расстраивайся

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 16 февраля 2017, 18:44

      в точку

      0
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