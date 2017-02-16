Канчельскис: «Был на «Матч ТВ» – не давали слова сказать, все время перебивали»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал свое мнение относительно назначения Валерия Карпина на должность главного редактора футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ».

«Лично я очень положительно воспринял эту новость. Хорошо, что по-настоящему футбольные люди попадают на телевидение, а то порой такой ахинеи наслушаешься…Пока сложно судить, улучшится ли с приходом Карпина качество футбольных трансляций. Важно, чтобы давали приглашенным людям говорить. Я был пару раз – рот не открыть, все время перебивают. И если в этом направлении будут положительные сдвиги, то и прогресс, безусловно, будет», – заключил Канчельскис, слова которого приводит НСН.

Отметим, что к работе в новой для себя должности Валерий Карпин приступил с сегодняшнего дня.