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  • Селюк: «За те деньги, что Это'О унес из «Анжи», он себя и русским назовет, и дагестанцем»

Селюк: «За те деньги, что Это'О унес из «Анжи», он себя и русским назовет, и дагестанцем»

16 февраля 2017, 15:30
6

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что «Анжи» всем обязан своему бывшему владельцу Сулейману Керимову.

«Анжи» и Керимов – это как партия и Ленин. Только благодаря Керимову «Анжи» стали узнавать во всем мире, а в клуб потянулись звездные футболисты. Это'О? За те деньги, которые он увез из России, камерунец назовет себя и русским, и дагестанцем, и кем угодно. Это'О тоже говорит: «Анжи» – Керимов, Керимов – «Анжи», – подытожил Селюк.

Напомним, что в декабре минувшего года новым владельцем «Анжи» стал бизнесмен Осман Кадиев, сразу же взявший курс на жесткую экономию и реорганизацию клубного хозяйства.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Анжи Это'О Самуэль
Комментарии (6)
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paracetamol
1487248567
Сколько он сам спипил, Селюк скромно умалчивает.
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Asbjorn
1487250779
Понятно почему селюк так восхваляет своих недо-игроков
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sir_Alex
1487252022
Завидовать нехорошо, селюк!
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Тони Монтана
1487254709
ну анжи забудут, так же как и запомнили
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Каратель помойников
1487256494
а селюка жаба давит..сука,любитель чужие деньги считать
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