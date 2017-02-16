Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «За те деньги, что Это'О унес из «Анжи», он себя и русским назовет, и дагестанцем»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что «Анжи» всем обязан своему бывшему владельцу Сулейману Керимову.

    «Анжи» и Керимов – это как партия и Ленин. Только благодаря Керимову «Анжи» стали узнавать во всем мире, а в клуб потянулись звездные футболисты. Это'О? За те деньги, которые он увез из России, камерунец назовет себя и русским, и дагестанцем, и кем угодно. Это'О тоже говорит: «Анжи» – Керимов, Керимов – «Анжи», – подытожил Селюк.

    Напомним, что в декабре минувшего года новым владельцем «Анжи» стал бизнесмен Осман Кадиев, сразу же взявший курс на жесткую экономию и реорганизацию клубного хозяйства.

    Источник: Euro-football.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2017 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5177

      Каратель 16 февраля 2017, 17:48

      а селюка жаба давит..сука,любитель чужие деньги считать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 16 февраля 2017, 17:18

      ну анжи забудут, так же как и запомнили

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 февраля 2017, 16:33

      Завидовать нехорошо, селюк!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 февраля 2017, 16:12

      Понятно почему селюк так восхваляет своих недо-игроков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 15:36

      Сколько он сам спипил, Селюк скромно умалчивает.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > paracetamol 16 февраля 2017, 16:02

      да только официальной зарплаты хватит ))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11