Селюк: «За те деньги, что Это'О унес из «Анжи», он себя и русским назовет, и дагестанцем»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что «Анжи» всем обязан своему бывшему владельцу Сулейману Керимову.

«Анжи» и Керимов – это как партия и Ленин. Только благодаря Керимову «Анжи» стали узнавать во всем мире, а в клуб потянулись звездные футболисты. Это'О? За те деньги, которые он увез из России, камерунец назовет себя и русским, и дагестанцем, и кем угодно. Это'О тоже говорит: «Анжи» – Керимов, Керимов – «Анжи», – подытожил Селюк.

Напомним, что в декабре минувшего года новым владельцем «Анжи» стал бизнесмен Осман Кадиев, сразу же взявший курс на жесткую экономию и реорганизацию клубного хозяйства.