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    «Амкар» против проведения матча с «Уралом» в крытом манеже

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин выступил против идеи проведения матча 18-го тура чемпионата России с «Уралом» в крытом манеже. Игра запланирована в Екатеринбурге на 5 марта.

    «Не знаю, откуда такая информация, что они хотят играть в манеже; я не слышал об этом. У меня другая информация. Мы в любом случае против того, чтобы этот матч проводился в манеже», – сказал Резвухин.

    Ранее сообщалось о том, что встреча должна пройти на «СКБ Арене», но при этом екатеринбуржцы будут просить перенести ее в футбольный манеж «Урал».

    Источник: ТАСС

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    16.02.2017 11:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 17 февраля 2017, 06:15

      Спермяки на свое поле бы посмотрели, у нас в манеже лучше, чем у них в Сперми.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Кирилл_18 16 февраля 2017, 17:34

      газон убьют... разок можно и в манеже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 15:29

      Катькины дети всегда в манеже мухлюют. Продадут матчи москвичам, а потом там очки добывают.

      -1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 16 февраля 2017, 14:41

      правильно

      1
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