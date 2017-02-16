«Амкар» против проведения матча с «Уралом» в крытом манеже

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин выступил против идеи проведения матча 18-го тура чемпионата России с «Уралом» в крытом манеже. Игра запланирована в Екатеринбурге на 5 марта.

«Не знаю, откуда такая информация, что они хотят играть в манеже; я не слышал об этом. У меня другая информация. Мы в любом случае против того, чтобы этот матч проводился в манеже», – сказал Резвухин.

Ранее сообщалось о том, что встреча должна пройти на «СКБ Арене», но при этом екатеринбуржцы будут просить перенести ее в футбольный манеж «Урал».